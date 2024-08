Revelan el truco infalible para utilizar Waze sin internet y llegar a su destino

La dependencia de los dispositivos móviles y las aplicaciones de navegación ha transformado la manera en que nos desplazamos.

Waze, con su popular sistema de mapas y alertas en tiempo real, se ha convertido en el compañero de viaje preferido de millones de conductores. Pero, ¿qué sucede cuando la conexión a internet falla? ¿Es posible utilizar Waze sin conexión y llegar a nuestro destino de manera segura?

Si bien Waze está diseñada para funcionar en tiempo real y ofrecer actualizaciones constantes sobre el tráfico, existe un truco que permite utilizar la aplicación sin conexión a internet durante un tiempo limitado.

Así puede usar Waze sin internet

Antes de iniciar un viaje en el que se anticipe la falta de conexión, es fundamental abrir Waze y establecer el destino mientras se cuenta con una conexión a internet estable.

Una vez seleccionado el destino, Waze calculará la ruta óptima y la descargará en el dispositivo. Esta información guardada permitirá seguir la ruta incluso sin conexión.

Aunque este método permite utilizar Waze sin conexión, es importante tener en cuenta las siguientes limitaciones. Y es que al no estar conectado a internet, Waze no podrá actualizar la información sobre el tráfico en tiempo real. Esto significa que no se recibirán alertas sobre accidentes, congestionamientos o cambios en las condiciones de la vía.