¡Dijo que sí! Sebastián Vega le pidió matrimonio por segunda vez a Valentina Ochoa

Valentina Ochoa, esposa del actor colombiano Sebastián Vega, ha emocionado a sus seguidores al compartir un momento muy especial en sus vidas: una segunda propuesta de matrimonio durante su viaje a París.

En una romántica tarde en la ciudad del amor, Sebastián sorprendió a Valentina con una emotiva propuesta que reafirmó su compromiso y amor mutuo.

Sebastián Vega y Valentina Ochoa: Un Amor que se Renueva

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene cerca de quinientos mil seguidores, Valentina Ochoa compartió una serie de fotografías acompañadas de un emotivo mensaje. En su publicación, reveló que Sebastián le propuso matrimonio por segunda vez durante su visita a París. El actor organizó una tarde inolvidable, llevándola al famoso muro de los ‘Te amo’ en la ciudad. Allí, le leyó una carta escrita por él mismo, llena de amor y sentimientos profundos, culminando con la propuesta de renovar sus votos matrimoniales.

"Dije que sí. Ayer, en nuestro tercer día en París, fuimos al muro de los ‘Te amo’. Caminando en un día divino, nos sentamos en una banquita, justo al lado del muro. Sebas me leyó una carta, escrita por él (una carta que supera cualquier libro de poemas) y al final, me pidió volver a casarme con él. Obvio que sí… me casaría contigo @sebastian_vega1 todos los días de mi vida", escribió Valentina en su emotiva publicación.

Internautas Emocionados por la Propuesta de Matrimonio

La propuesta de matrimonio de Sebastián Vega a Valentina Ochoa no solo conmovió a la pareja, sino también a sus seguidores. Los internautas llenaron la publicación de Valentina con comentarios llenos de cariño y admiración, celebrando el amor que ambos comparten.

"Qué belleza reafirmarse en el amor", "¡Qué viva el amor, par de bellezas!", "Ay, me muero de amor, te mereces lo más lindo siempre", "Me derrito de amor por ustedes dos", "Qué hermosos, los felicito de corazón, que ese amor que se tienen ambos perdure hasta el infinito", fueron algunos de los comentarios que los seguidores dejaron en la publicación.

Este gesto de Sebastián Vega no solo reafirma su amor por Valentina, sino que también inspira a muchos a celebrar y valorar el amor en sus vidas. La pareja continúa compartiendo su felicidad con el mundo, demostrando que el amor verdadero siempre encuentra formas de renovarse y florecer.