Ver a Marte desde la Tierra no es tan difícil: así puede hacerlo

El sistema solar está conformado por un conjunto de objetos astronómicos que giran en una órbita alrededor del Sol. En total ocho planetas hacen parte del sistema solar que está dividido en dos grupos: planetas interiores y exteriores.

Los primeros son los que están más cerca del Sol y al mismo tiempo son los más pequeños: Mercurio, Venus, La Tierra y Marte. Los segundos están ubicados del cinturón de asteroides en el medio del sistema planetario; Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano.

Aunque parezca quizá un poco extraño ver a Marte desde la Tierra es visiblemente fácil. Se podrá verlo dependiendo de la posición con respecto al Sol y a nuestro planeta Tierra.

Si se quiere observar a Marte es clave localizarlo cuando está cerca de la Tierra. Reconocerlo no será difícil debido a que tiene un color particular rojizo.

Para verlo es importante elegir el momento en que podrá hacerse debido a que la distancia entre Marte y la Tierra varía mucho. Marte oscila entre 56 y 400 millones de kilómetros, por esta razón, se deberá buscar el momento de máxima cercanía a la Tierra que ocurre cada dos años.

Durante este año el apodado planeta rojo estará situado a unos 80 millones de kilómetros. Desde 2023 se tendrá que esperar hasta 2025 y luego hasta 2035 para tener distancias favorables.

Planeta Marte en el cielo, ¿cómo verlo?

Es fundamental tener claro que el planeta parece una estrella teñida de rojo, el brillo que emana se convierte en pieza importante para verlo con facilidad. En los primeros meses de este año Marte cruza diferentes constelaciones, entre estas: Sagitario, Capricornio, Tauro, Acuario, Piscis y Aries.

Para observarlo no se necesitan muchos equipos, pero si se le dificulta tener claridad sobre los detalles es válido que use prismáticos o binoculares para ver así el planeta rojo, aunque es esta una herramienta poco potente. Se recomienda entonces utilizar un telescopio con un diámetro mínimo de 60 a 100 mm. Si bien no se podrá visualizar el planeta con la claridad que se requiere como lo hace la Estación Especial Internacional, sí podrás observar imágenes propias.

Siga leyendo: El impactante sonido de las afueras del planeta que captaron los científicos