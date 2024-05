¿Crisis en el 'Team Galáctico'? Julián y Martha protagonizaron tensa discusión en La Casa de los Famosos

En plena recta final de la Casa de los Famosos, sin duda alguna, la tensión y el nerviosismo sigue creciendo entre los participantes de los dos equipos, Team Galáctico y Papillente.

Y es que tras la salida de La Segura, el pasado domingo, las estrategias empiezan a salir a flor de piel entre ambos bandos, generando incluso alguna que otra discusión entre los propios integrantes.

RELACIONADO La Segura reveló a quién de La Casa de los Famosos invitará a su boda con Ignacio Baladán

Así por lo menos se dio este miércoles en el equipo galáctico cuando Martha Bolaños y Julián Trujillo tuvieron un pequeño encontrón que fue aprovechado por Pantera (líder de la casa) para verlo.

Así fue la discusión entre Martha y Julián

Luego de una dinámica que realizó El Jefe, Martha le mencionó a su aliado en el juego que le había entristecido que no la hubiera defendido o apoyado cuando se vivió un nuevo juego de etiquetas en el que cada uno describía con una palabra a otro integrante del programa.

Y es que, aunque la jornada empezó con halagos y palabras positivas, hubo unos minutos de tensión entre Martha y Alfredo Redes.

“A mí no me importa lo que haya dicho, a mí lo que me dolió fue tu silencio”, le dijo Martha a Julián reclamándole por no defenderla de los ataques de Alfredo.

Ante esto, Julián dijo que en realidad lo que le había dicho Alfredo era una respuesta a los primeros comentarios, “Alfredo te la devolvió”.

Esta pequeña discusión fue vista por Pantera quien de inmediato le contó a sus demás compañeros.

Este miércoles habrá nominación

Con la tensión latente dentro de la casa, este miércoles, los participantes se alistan para una nueva gala de nominación donde habrá nuevos nominados y solo uno se salvará.

La casa elegirá a dos participantes que irán a la placa de nominados, mientras que Pantera también escogerá uno.

En cuanto a la decisión del público, habrá dos amenazados, quedando seis de los ocho finalistas.