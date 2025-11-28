CANAL RCN
Westcol sorprende al anunciar su propio reality show: ¿quiénes participarán?

El empresario sorprendió a sus fanáticos tras anunciar su nuevo formato con el que integrará a un amplio grupo de creadores de contenido.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
07:06 p. m.
Westcol ha sido catalogado como el streamer más importante de Latinoamérica por lo que sus contenidos no solo han tenido un contundente impacto en redes sociales, sino que también su gran influencia lo ha llevado a crear eventos masivos en compañía de importantes figuras públicas como empresarios, artistas, deportistas, entre otros.

Como era de esperarse, el también productor sorprendió a su amplia fanaticada tras anunciar un novedoso formato con el que busca volver a tomarse las plataformas de streaming y poder visibilizar nuevos talentos dentro de la industria.

Westcol crea su propio reality

No cabe duda que el auge de los realities show, con transmisión continúa en plataformas virtuales, han causado gran furor e impacto en internet por lo que distintos empresarios y figuras públicas han adaptado dichos proyectos para crear nuevos formatos.

Este es el caso de Westcol, quien anunció, en las semanas más recientes, la creación de ‘La universidad de los streamers’. Este novedoso formato será transmitido exclusivamente en el canal oficial del empresario en Kick e incluirá a 20 famosos streamers, quienes tendrán que convivir durante siete días con un solo puesto en la crew.

El esperado reality dará inicio el próximo 3 de diciembre y finalizará el 10 por lo que, hasta el momento, el primer participante confirmado es David Muñetones, más conocido en redes sociales como ‘El muñe’, quien fue el host de la más reciente edición de la famosa pelea en ‘Stream Fighters’.

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar ya que miles de internautas han manifestado su interés por seguir de cerca el desarrollo del novedoso reality, que también estaría bajo la conducción del empresario y representante de talentos Carlos Vidal Barrueco.

¿Westcol transmitirá el concierto de J Balvin?

Por otro lado, el empresario sorprendió a sus fanáticos al manifestar, por medio de sus directos, su posible alianza con J Balvin para poder transmitir desde los pasillos del próximo concierto del antioqueño en el Atanasio Girardot.

Aunque aún no es confirmada dicha transmisión, los fanáticos de ambos famosos manifestaron su interés por seguir de cerca el posible en vivo. Este dejaría ver a los artistas invitados que se presentarán junto al intérprete de ‘Morado’.

