Prográmese: así funcionará el metro de Medellín este sábado 29 de noviembre por concierto de J Balvin

José Osorio hará historia una vez más en el Atanasio Girardot al presentarse este próximo 29 de noviembre, tras más de cuatro años de no dar un concierto en solitario en su ciudad natal.

Aunque tuvo algunas participaciones en otros conciertos como el de Ryan Castro, el 18 de octubre de 2024, miles de fanáticos manifestaron su intención de ver nuevamente al paisa conquistando uno de los escenarios más importantes para la música urbana.

RELACIONADO Nueve jóvenes artistas serán invitados al concierto de J Balvin este 29 de noviembre en Medellín

Operación del metro de Medellín para concierto de J Balvin

J Balvin ‘made in Medellín’ ya es todo un acontecimiento cultural ya que la economía de la ciudad estará más activa que nunca al presenciar uno de los eventos más esperados, pues el regreso del intérprete de ‘Morado’ a su ciudad natal marcará un hito trascendental en su carrera musical.

Por esto, el metro de Medellín anunció que operará de forma continua durante este fin de semana. La medida busca garantizar el transporte seguro de todos los ciudadanos y los asistentes al concierto ‘Ciudad primavera’ que, según revelaciones del cantante para una entrevista en redes, duraría aproximadamente seis horas.

Al finalizar la presentación, la operación continuará, de manera ininterrumpida, durante la madrugada del domingo 30 de noviembre.

Estaciones habilitadas para el evento

El ingreso de los usuarios se llevará a cabo desde las estaciones Estadio y Floresta. Para la salida, el descenso desde la línea A se hará en las estaciones Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, Universidad, Hospital, San Antonio, Exposiciones, Industriales, Poblado, Aguacatala, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella.

Desde la línea B, los usuarios podrán salir desde las estaciones San Javier, Santa Lucía, Floresta, Estadio, suramericana y San Antonio. Finalmente, el metro recomendó a los usuarios llevar las respectivas tarjetas recargadas ya que los puntos de carga estarán habilitados hasta las 11:00 p.m.

¿Cuáles son los invitados al concierto de J Balvin?

Aunque el cantante no ha hecho oficial el listado de artistas que serán invitados a su presentación, cientos de fanáticos han especulado la participación de diferentes artistas como Ryan Castro, Jowell y Randy, De la Ghetto, Dj Snake, Nicky Jam, entre otros.