J Balvin sorprende a pasajera de un vehículo al ingresar por el baúl: ¿qué ocurrió?

José Osorio ya está en Medellín por lo que se encontraría trabajando en los ensayos previos a su próximo concierto en su ciudad natal que promete ser uno de los espectáculos más esperados de los últimos años.

No obstante, las bromas no se han hecho esperar ya que el intérprete de ‘Mi gente’ se unió a un famoso creador de contenido, con quien ha compartido en otras oportunidades, para hacer una impactante broma a una pasajera de un vehículo.

J Balvin hace broma a pasajera en Medellín

En compañía del influencer Miguel Henao, quien ha obtenido una gran viralización de sus contenidos en redes a raíz de las distintas bromas que hace, Balvin tuvo la oportunidad de aparecer en uno de sus más recientes videos para sorprender a una mujer, quien habría tomado un servicio de transporte móvil.

En el clip, Henao simula ser un conductor, mientras que la pasajera se encuentra a su lado en el puesto del copiloto. El influencer habla por celular para simular una complicada situación en la que su novia finaliza su relación por llamada, situación que lleva al hombre a manifestar su intención de estrellar el vehículo pese a la presencia de la pasajera.

Ante los reclamos de la ciudadana, aparece J Balvin, quien, al manifestar ser amigo del conductor, sube al vehículo al ingresar por la parte del baúl para tener una contundente conversación con Miguel ya que el artista asegura haber sostenido un romance con su actual novia.

A raíz de la polémica que se desarrolla, la mujer explica su preocupación ya que da a conocer su intención de bajarse del carro. No obstante, ambos famosos comienzan a realizar diferentes chanzas a la pasajera, quien, en reiteradas ocasiones, sorprende al manifestar fuertes palabras.

Al finalizar el recorrido la cuenta de cobro sorprendió a la mujer, quien expresó su inconformidad por la elevada tarifa que tendría que pagar por dicha carrera. No obstante, esta entrega el dinero, no sin antes verse obligada a darle un peso en la frente a los dos famosos.

J Balvin prepara su concierto en Medellín

Por otro lado, el cantante se encuentra a horas de dar su próximo concierto en su ciudad natal, pues Medellín ya se encuentra preparada para recibir a José tras más de tres años de espera.

De esta manera, el cantante citó a sus más fieles fanáticos desde las 2:00 p.m. para ingresar a la feria prevista, a las 4:00 p.m. se abrirán las puertas del estadio y a las 8:00 p.m., puntual, el show dará inicio.