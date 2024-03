Yina Calderón estuvo involucrada en una fuerte pelea en Montería: le tiraron una botella

Yina Calderón vuelve a estar bajo los focos de todos los medios de comunicación, luego de que se diera a conocer que la reconocida DJ de música de guaracha estuviera involucrada en una fuerte pelea en uno de sus shows en Montería, lo que ocasionó que la opita fuese tendencia en todas las plataformas digitales.

Por medio de un video que publicó la propia Yina Calderón, la DJ contó detalles lo que sucedió en uno de sus eventos Montería, dejando claro que está bastante decepcionada por lo acontecido en el show, razón por la cual, pone en duda que vuelva a realizar alguna presentación en la capital de Córdoba.

Pelea de Yina Calderón en Montería

Los hechos ocurrieron el pasado 16 marzo en uno de los bares donde estaba la DJ. En primera instancia, la influenciadora afirmó que un hombre el tiro en los ojos líquido de cerveza, luego le tiro una botella de vidrio y posteriormente le jaló el pelo, logrando quitarle las extensiones a Yina Calderón, quien también reaccionó a las agresiones de las que fue víctima.

“Me parece indignante lo que pasó en Montería, cómo es posible que me quitaron el pelo, me pegaron, de todo. De verdad que no vuelvo a Montería, o sea, di mi mejor ‘show’ y cuando me di cuenta una (persona) me mechoneó”, aseguró la influenciadora en el video que publicó en sus cuentas personales.

Además, la influenciadora mostró su tristeza por lo acontecido en la capital de Córdoba, dejando la posibilidad de que no vuelva a tener una presentación en este lugar del país, pues nunca imaginó que los problemas de redes sociales fueran a trascender de esta manera, incluso afectado su equipo de trabajo.

“Yo nunca me había sentido tan triste, me da vergüenza Córdoba porque yo vine con mi mejor ‘show’, vine por primera vez, vine con mi hermana. Di lo mejor de mí cuando me arranca el cabello, no sé ni dónde está mi pelo”, añadió.

Yina Calderón no volvería a Montería

Por último, la reconocida influenciadora dejó claro que no tiene intenciones de volver a Montería, pues sus problemas con otros influenciadores fueron el gran detonante para que la pelea se produjera dentro de la discoteca.

“Mi hermana ni quiere volver, no queremos volver a Córdoba, a mí me cae mal Ana del Castillo, Andrea Valdiri y Aida Merlano, pero no por ello voy a atacar a la gente que las apoya, yo nunca pensé que el problema de redes pudiera transcender a este nivel”, finalizó.