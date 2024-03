Casa de los Famosos: ¿A qué se dedica el hijo de Sandra Muñoz?

Como es habitual, los episodios dominicales de La Casa de los Famosos generan variadas reacciones entre los espectadores, marcados por la nueva visita en la dinámica los ‘congelados’ y la eliminación de un nuevo concursante.

En esta ocasión José Miel le dijo adiós al reality más importante de Colombia del momento, luego de un mano a mano en las votaciones con Nataly Umaña y Juan David Zapata.

Del mismo modo, Julián Andrés Cabrera, el hijo de Sandra, ingresó a la casa más famosa de Colombia y además de hablar con su madre, le dedicó unas palabras a Juan David Zapata, lo que llamó bastante la atención del público, pues le pidió que fuera sincero y se concentrara en una sola cosa: su mamá.

“Panita algo que me enseñó mi mamá es que hay que ser sincero y honesto, hay que estar puesto para una cosa y no para todo el mundo, el que se enfoca en diez cosas a la final no logra hacer nada”.

¿Quién es Juan Andrés Cabrera, hijo de Sandra Muñoz?

Cabe recordar que Sandra se convirtió en madre a los 20 años de edad siendo una modelo cotizada en Colombia. Ahora tiene 42 y antes de ingresar a la casa confirmó que iba estar abierta a encontrar al amor dentro de la casa.

Juan Andrés Cabrera solo tiene 22 años y es cantante de la música urbana. En dicho mundo artístico es conocido como ‘Kooky’ y hace unos días fue centro de polémica al manifestar algunas diferencias con Maluma por el éxito ‘Tequila’.

No obstante, hace una semana lanzó su sencillo musical ‘Digits’, el cual cuenta con casi 10 mil reproducciones en YouTobe en menos de una semana de lanzamiento.