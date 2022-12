Lo que empezó como un proyecto hotelero para ser el edificio más alto de Colombia, se ha convertido “en una pesadilla”, según relató una mujer que vivía en uno de los pisos del rascacielos Bacatá, ubicado en el centro de Bogotá.

El edificio Bacatá está compuesto por dos torres, la más alta de 67 pisos y mide 216 metros; la segunda con 56 pisos y 167 metros. Se encuentra en la intersección de la carrera 5 y la calle 19 y dispone de varios propósitos: vivienda, oficinas, hotel, centro comercial y parqueadero (privado y público).

¿Qué sucede con los habitantes del famoso edificio?

Diana Gómez publicó en su cuenta de Twitter la experiencia de vivir en este edificio y aseguró que vivir allí le causó varios problemas, por lo que aconsejó no tomar la decisión de mudarse al lugar. “Si algún día tienen la oportunidad de irse a vivir al edificio Bacatá en Bogotá, piérdanla, huyan, no se dejen estafar”.

La mujer puso en aprietos al famoso Bacatá, pues decidió grabar una serie de videos donde evidenció la falta de energía, la inseguridad con los ascensores, y dificultades para cocinar y hacer uso de los servicios que le prometieron cuando decidió tomar en arriendo el apartamento.

“Obvio cuando uno llega lo primero que enamora es la vista y asume que el edificio cuenta con todos los servicios, pero no señor, los arrendadores saben de todos los problemas que hay y cuando uno se pasa a vivir acá es que se da cuenta que hasta la estufa sirve solo de adorno”.

Tras sufrir todos estos inconvenientes, Diana Gómez también expuso a quienes “se roban la luz”, hecho que no le permite vivir con tranquilidad. “Del piso 30 al piso 53 quedan los apartamentos más grandes, arriendos que van desde los 2.500.000 a 8.000.000, pero acá viene lo peor: apartamentos que se roban la luz del resto del edificio, entonces se va la luz más de diez veces en el día y si no hay luz no hay agua”.

¿Qué pasó con la mujer que arrendó un apartamento en el edificio Bacatá?

Tras las incesantes denuncias de la arrendataria, que continuaron hasta mitad de diciembre, se conoció que pudo mudarse a otro apartamento, aunque no especificó dónde. Sin embargo, en uno de sus últimos videos en el Bacatá, muestra cómo se filtra el agua en el edificio.

Posteriormente, publicó un trino en el que se lee que uno de los vecinos la vio sacando sus cosas y le preguntó: “¿Y ahora quién va a pelear por nosotros?”. Pero los inconvenientes para esta mujer no cesaron ahí.

El pasado 14 de diciembre publicó otro trino en el que revelaba que tras lo padecido en el edificio, “no la querían dejar ir”, pues la aseguradora “sabiendo todo lo que ha pasado renovó dizque automáticamente el contrato y ahora les salí a deber”.

Al parecer, habría recibido una póliza por la que debía responder, pero lo que sí confirmó fue que se iba a mudar de apartamento.

El 20 de diciembre reveló que finalmente sí pudo hacer las gestiones correspondientes para salir del edificio Bacatá:

“Por fin soy un elfo libre, me dieron las llaves del otro y estamos estrenando hogar con los ‘michis’ (gatos)”, fue el mensaje que publicó adjuntando una imagen de Dobby, uno de los personajes más queridos de la saga de Harry Potter.