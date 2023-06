Así va la puja electoral por la Alcaldía de Bogotá para las elecciones regionales de octubre

Poco a poco va tomando fuerza la campaña electoral para las elecciones regionales que se desarrollarán el próximo 29 de octubre. Los colombianos nuevamente acudirán a las urnas para elegir los gobernantes de los territorios que estarán por los próximos cuatro años.

Aunque no se ha oficializado la inscripción de los aspirantes ante las autoridades electorales, poco a poco se han ido conociendo los candidatos que quieren llegar a gobernar en sus territorios.

En el caso puntual de Bogotá, han sido diferentes los políticos que han hecho públicas sus aspiraciones y otros que las siguen evaluando.

Candidaturas confirmadas

Candidatos como el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo; el exsenador Rodrigo Lara; y el exministro de Defensa, Diego Molano están en la recolección de firmas para avalar sus candidaturas ante la Registraduría Nacional.

Esto les permitirá no estar sujetos a las directrices o políticas de un partido tradicional. Cada candidato deberá recolectar mínimo 50.000 firmas para que la entidad electoral avale la aspiración política.

En el caso de los verdes aún no está definido cuál será el candidato de la colectividad. Los precandidatos entre los que definirá el partido son Lucía Bastidas, Martín Rivera, Luis Carlos Leal y María Fernanda Rojas.

Los posibles candidatos

En la baraja de posibles candidatos aparecen diferentes personalidades políticas que han ejercido cargos públicos.

El exsenador Jorge Enrique Robledo está evaluando su aspiración. Robledo sería la representación del centro político que ha venido nuevamente sonando junto al excandidato presidencial Sergio Fajardo y el ahora candidato a la Gobernación de Boyacá, Carlos Amaya.

Otro político que tendría lista su candidatura es Carlos Fernando Galán, quien estaría avalado por el partido Nuevo Liberalismo, colectividad que representa a su papá el fallecido Luis Carlos Galán y que actualmente dirige su hermano y excandidato presidencial Juan Manuel Galán.

Por el lado del Pacto Histórico el panorama aún no está claro. Aunque la candidatura del exsenador Gustavo Bolívar era más que un hecho, el mismo Bolívar ha confirmado que no ha definido si aspirará o no en la contienda electoral.

Entre otros candidatos, en el sonajero también han salido nombres como los de Enrique Peñalosa y Simón Gaviria, hasta el momento los políticos no se han pronunciado sobre dichas posibilidades.

Un hecho evidente, hasta el momento, es que hay muy poca participación de mujeres en la contienda electoral.