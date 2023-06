Paz con el ELN en 2025: ¿Es posible que se cumpla el pronóstico del presidente Petro?

El 9 de junio de 2023 se hizo oficial el cese al fuego bilateral por 6 meses entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), día en que, además, el jefe de Estado sorprendió con un pronóstico:

Manifestó que para 2025 habrá “cesado definitivamente la guerra entre el ELN y el Estado Colombiano”, esto de seguir el camino esperado por el Gobierno en el marco de las negociaciones que se adelantan con ese grupo armado. Sin embargo, el jefe máximo de la guerrilla, ‘Antonio García’, se refirió a las palabras del presidente, haciendo, según él, una importante aclaración sobre los acuerdos firmados.

‘Antonio García’ dice que Petro “se confundió” sobre fin del conflicto en 2025

El máximo cabecilla del ELN, ‘Antonio García’, aseguró que el 9 de junio fue claro al señalar “que aún no habían acuerdos sustanciales. Hasta el momento los acuerdos son sobre procedimientos”.

Así las cosas, explicó que los acuerdos firmados fueron sobre los alistamientos para adelantar la participación de la sociedad y el cese al fuego. “El tema del fin del conflicto es el quinto punto, y sobre él aún no hemos conversado”, apuntó.

“El presidente Petro lo confundió con el cuarto punto del acuerdo sobre participación de la sociedad”. Y citó lo que allí dice: “El desarrollo del proceso de participación abarca los tres primeros puntos del Acuerdo de México y se desarrollará hasta el mes de mayo de 2025; momento en el q se establecerán los resultados de los puntos 1, 2, 3 y se firmarán los acuerdos correspondientes a los mismos”.

Fue contundente al agregar que “los acuerdos se rigen sobre los textos escritos y firmados, no sobre lo que se diga o se interprete”.

Las palabras de 'García', conocidas tras las controversiales declaraciones del jefe de la delegación del ELN, ‘Pablo Beltrán’, generaron una ola de comentarios por sus implicaciones; incluso la senadora María Fernanda Cabal calificó como una “vergüenza que hasta los terroristas del ELN en La Habana (Cuba) tengan que rectificar a Petro”.

En NoticiasRCN.com hablamos con el senador e integrante de la delegación del Gobierno en la mesa de negociación, Iván Cepeda, respecto al pronóstico del presidente Petro de que para 2025 exista una eventual paz con el ELN.

Destacó el hecho de que se haya dado el paso de acercamientos a los recientes acuerdos con el ELN, lo que calificó como un hecho histórico para Colombia.

“Por primera vez en la historia ya larga de los diálogos con el ELN hay acuerdos de paz que tienen unos alcances considerables (…) ha quedado pactado el primer punto de la agenda e igualmente desarrollos muy importantes en cuanto al cese al fuego de carácter bilateral y nacional”.

Ya hay un material concreto sobre el cual podemos mostrar que hay hechos y no solamente promesas o palabras de este proceso de paz

¿Hay posibilidad de paz con el ELN para 2025?

Respecto a las palabras del presidente Petro, el senador Iván Cepeda explicó que en lo ya firmado se contempla que para 2025 estén finalizados los acuerdos de los tres primeros puntos de la agenda:

“Lo que hoy es una realidad es que en el acuerdo de participación de la sociedad, que es el primer acuerdo de Cuba que firmamos el pasado 9 de junio, se contempla que a mayo de 2025 deben estar finiquitados y firmados los acuerdos con relación a los tres primeros puntos de la agenda”, detalló.

Le puede interesar: Las veces en las que el Gobierno y el ELN han intentado consolidar un acuerdo de paz para Colombia

Por lo anterior, sugirió que para esa fecha lo que puede pasar, de seguir todo por el camino que buscaría la paz total del Gobierno, es que se llegue a trabajar esencialmente en la búsqueda de un acuerdo de paz.

“Esto significaría, hipotéticamente lo digo, que podrían trabajarse paralelamente los otros puntos para buscar un acuerdo lo antes posible”, apuntó Cepeda.

Los "impuestos" y "retenciones" del ELN

También se refirió a otro de los aspectos más polémicos que dejan estos primeros acuerdos con el ELN: las declaraciones de ‘Pablo Beltrán’. El jefe de la delegación aseguró que continuarán cobrando "impuestos" en las regiones.

“Sí, nosotros cobramos impuestos en las regiones, se mantendrá por ahora. Nosotros no hablamos de secuestro, hablamos de retenciones, si no son necesarias no se harán”, señaló.

Sobre estas polémicas declaraciones, el senador Iván Cepeda dijo a NoticiasRCN.com que aunque se trata de una fase inicial del cese al fuego, dichas prácticas en las que se ataca a la población están estrictamente prohibidas.

“Así que con este acuerdo no ha habido ninguna clase de autorización o aval a ese tipo de prácticas, lo que es cierto es que aún no se contemplan en el núcleo de acciones que van a ser observadas por el mecanismo de monitoreo, aunque sí hay unos avances en que se tendrá que reportar cuando ocurran estas acciones de secuestro”, agregó Cepeda.

Estamos en una fase preliminar del cese y hay que ir avanzando poco a poco para que se amplíe su ámbito y se fortalezca

No obstante, recordó que, teniendo como base los acuerdos con las Farc en la práctica, hay aspectos a los que el Gobierno debe poner toda su atención para garantizar los procesos a todas las partes en el marco de los acuerdos, entre ellos el cumplimiento de los mismos y la seguridad de los que dejan las armas.

“Cada proceso es distinto, trae dificultades propias, se realizan en contextos históricos y políticos diferentes, pero tenemos que prestar mucha atención a el cumplimiento de los acuerdos, es un tema esencial, la velocidad con la que se pueda llegar a los acuerdos e implementarlos; el hecho de que se vele por la seguridad de quienes dejan las armas, buscar que haya un acuerdo lo más integral y que abarque no solamente a uno u otro grupo, sino como lo dice la política de paz total, que pueda ser una política global para poner punto final definitivamente al conflicto. Todos esos son asuntos que hay que considerar”.

Finalmente hizo un llamado a las voces críticas de estos acuerdos con el ELN para que el tema no sea aprovechado en “la lógica de lo electoral”. “Los temas de paz deberían ser tratados de manera responsable, más allá de las pujas o enfrentamientos”.