¿Cuándo pagan el Ingreso Mínimo Garantizado de septiembre?

El Ingreso Mínimo Garantizado es un subsidio que entrega el Distrito a través de la Secretaría de Integración Social a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad de la ciudad de Bogotá. El pago correspondiente al mes de septiembre comenzará a girarse en la tercera semana.

El Distrito anunció que los beneficiarios de este auxilio económico deben estar atentos al cronograma de pagos de los aliados financieros en los que se abona el pago:

Los pagos correspondientes a septiembre, de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), se realizarán la tercera semana del mes

Este subsidio que va desde los $740.000 a los $60.000, se entrega a un miembro de la familia que esté bancarizado. Los pagos no son retroactivos y se giran mensualmente.

¿Cómo consultar si es beneficiario del IMG?

Ingresar al portal web haciendo clic aquí

Digite el número de documento de identidad y la fecha de expedición sin caracteres especiales

El sistema indicará el ciclo, mes y año en el que el hogar recibió el pago y la entidad financiera a través de la cual se realizó el giro

Para recibir el pago debe haber descargado: Daviplata, Nequi, Ahorro a la Mano o Movii

Este subsidio se entrega solo a un miembro de la familia, de preferencia al jefe del hogar. Estas ayudas no son retroactivas, es decir, no se acumulan y se desembolsan en ciclos mensuales.

Los beneficiarios a los que se les realice el giro por Efecty o Movii ventanilla tendrán un plazo de 30 días calendario para hacer el cobro del dinero.

Pagos del Ingreso Mínimo Garantizado

Para encontrar información de los pagos se debe ingresar al siguiente enlace. Allí la plataforma arroja resultados de los ciclos de pago a los que el hogar corresponde y también la entidad financiera a través de la cual se realizan.

Para recibir el pago es necesario tener una cuenta activa con las entidades financieras que tienen convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda:

Davivienda (Daviplata)

Bancolombia (Ahorro a la Mano – ALM y Nequi)

Movii, Banco de Occidente (Dale)

Powwi

Tenga en cuenta que no todos los hogares que cumplen estas condiciones reciben el pago porque si el Distrito identifica que la familia recibe otras trasferencias monetarias de otros programas sociales de la Nación o la ciudad, y luego de analizar decide que no es necesario otro ingreso adicional, no entregará dicho subsidio.