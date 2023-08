El testimonio de una de las mujeres presuntamente abusadas por el líder de una banda de rock en Bogotá

Un video del 19 de julio que se hizo viral en redes sociales marcó el inicio de un camino de justicia para varias mujeres en Bogotá que presuntamente fueron abusadas por Johnatan Hernández, director de una banda de rock que ya fue capturado y judicializado.

“Cuando yo me desperté había una nota escrita por el lado de mi cama en la que afirmaba que ese encuentro había sido sumamente lindo, que me quería, que me mandaba un abrazo y que me dejaba su número”, contó una víctima a Noticias RCN.

La mujer se encontraba en una reunión con amigos que terminó en la peor experiencia de su vida.

“Yo me comuniqué con él tratando de pedirle explicaciones y él me decía: ‘¿no te acuerdas? Todo fue muy bonito, tú tuviste siempre la iniciativa. Tú querías que estuviéramos juntos’. Mi miedo y mi inseguridad creció muchísimo porque yo estaba segura de qué yo no hubiese hecho algo así”.

Ante su desorientación, Lina acudió al hospital con un familiar. “Desde que yo había ingerido el alcohol hasta cuando me hicieron los exámenes de sangre, habían pasado 16 horas. No pudieron encontrar nada dentro de la gama de sustancias que suelen investigar en estos casos”.

La joven nunca había visto a Jonathan antes de ese día y, a pesar de no recordar lo ocurrido, aseguró que él tuvo una obsesión con ella después de esa noche.

“Él me seguía escribiendo, mandando canciones, mensajes amistosos, y todo con la idea de suavizar un poco el caso; sin embargo, después me fui sintiendo muy incómoda conmigo misma”, agregó.

Otras víctimas denunciaron al presunto abusador

Esto ocurrió en 2020, en ese momento la mujer prefirió no denunciar por temor, pero luego conoció sobre otras víctimas. “Más de 10 víctimas drogadas, abusadas, no solo emocionalmente y sexualmente, sino también laboralmente. Después de varios meses, juntas decidimos interponer la denuncia”.

Este joven es director de una banda de rock conocida como Electric Mistakes. Fue capturado por las autoridades gracias a que cinco mujeres, algunas de ellas integrantes de la banda, lo denunciaron por abuso sexual.

“Se le imputaron los delitos de acceso carnal violento con persona incapaz de resistir y acoso sexual. Ambas conductas agravadas. Esta persona usaba una red social y hacía contacto allí con las mujeres que lo seguían. Cuando ya se ganaba la confianza las invitaba a pertenecer a esta banda de rock”, dijo Leonor Merchán, directora seccional de fiscalías Bogotá.

Luego, presuntamente las llevaba a su casa y en fiestas les ofrecía bebidas con algún tipo de medicamento controlado, las ponía en incapacidad de resistir y las abusaba sexualmente.

¿Qué responde el señalado por abuso sexual?

Noticias RCN conoció la posición del señalado a través de su abogado. “La captura y esa medida de aseguramiento impuesta en este momento no le respetó la presunción de inocencia y no era necesaria ni urgente. En este momento, cuando ya vamos para 3 años de los hechos, simplemente fue una reacción por la presión de las redes sociales y la reacción de la comunidad”, dijo el defensor.

El abogado también denunció agresiones en su contra por representar a Johnatan.

