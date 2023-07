Secretaría de Educación brindará a acompañamiento a profesora agredida en colegio de Fontibón

En los últimos días, ha estado circulando un video en redes sociales que ha generado gran indignación en los usuarios. Se trata del caso de una docente de un colegio distrital ubicado en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, quien denunció una grave agresión por parte de una estudiante.

Lea también: Asesinan conductor de aplicación en medio de un robo en Bogotá

La mujer responde al nombre de Dalia y es docente provisional del Colegio distrital Costa Rica. De acuerdo con su testimonio, fue violentada por parte de una alumna de grado undécimo de esta institución, a quien le habría llamado la atención en varias ocasiones por utilizar su dispositivo móvil durante la clase.

La profesora le habría pedido amablemente que guardara el celular, a lo cual ella habría hecho caso omiso varias veces. La estudiante se tornaba cada vez más agresiva, mientras la docente le insistía que si decidía usar su dispositivo tendría que salir de la clase.

Finalmente, Dalia, en medio de su desesperación, le habría quitado el celular, lo cual habría desatado la furia de la menor: "Ella se me abalanza de una forma violenta, me arrincona, me empuja, empieza a esculcarme desesperada. Yo invito a los estudiantes a que filmen lo que estaba pasando y le digo 'tú no me puedes tocar'".

Al parecer, la estudiante la acusó de robo por haberle quitado su teléfono. La docente intenta no poner atención a sus palabras y continúa con su clase, puesto que no quería desatar una pelea peor.

Acto seguido, la alumna habría cerrado el salón con llave para evitar que la víctima saliera, mientras que sus compañeras la intimidan argumentando que tenía que devolverle el celular.

Con el fin de parar la discusión, la maestra habría tomado sus pertenencias para salir del aula, pero la presunta agresora le habría pegado un fuerte puño en su rostro. "Yo la tomo fuerte y nadie hacía nada. Cuando pido auxilio, los hombres la sostienen".

Las intimidaciones continuaron y los alumnos insistían en que tenía que devolverle el teléfono o si no no la dejarían salir. La profesora simplemente se habría sostenido de la puerta para intentar salir, mientras que las presuntas victimarias tomaban su bolso y le rasguñaban su cuerpo para evitar que se fuera.

Dalia aprovechó su denuncia pública para llamar la atención de las entidades competentes: la Secretaría y Ministerio de Educación, para que tomen las medidas que sean necesarias para frenar esta problemática.

La respuesta del Distrito

La Secretaría de Educación emitió un comunicado expresando su preocupación por lo ocurrido en la institución y señaló que actuaron de manera inmediata. Según el documento, la entidad se comunicó con la Dirección Local de Fontibón y con las directivas del colegio para esclarecer los hechos.

No deje de leer: Delincuentes en moto dispararon a un hombre de 64 años que intentó evitar un hurto

"Ante este suceso, hemos actuado de manera inmediata y coordinada para brindar el apoyo necesario a todas las personas involucradas y hacer un seguimiento oportuno y responsable", se lee en el comunicado.

De esta manera, la Secretaría convocó a un comité de convivencia escolar para este viernes 21 de julio, mediante el cual se discutirían las medidas que tomarán frente a este asunto en el marco de los protocolos establecidos en la Ley 1620.

También señaló que brindará apoyo psicosocial, de seguridad en el trabajo y atención médica a la docente, además de que establecerán enlaces con las entidades educativas para que se le de especial y prioritaria atención a este caso.

Por otra parte, la entidad activará protocolos para fortalecer la convivencia escolar y apoyar al personal que conforma a la institución, incluyendo profesores y estudiantes, mediante un plan pedagógico.

"Solicitamos a los medios de comunicación y a la comunidad en general un manejo responsable de la información. Respetamos la confidencialidad y privacidad de las personas afectadas, y consideramos fundamental evitar la difusión de datos sensibles que puedan vulnerar su integridad. La Secretaría de Educación del Distrito continuará realizando un seguimiento al caso y reitera su compromiso con la promoción de entornos escolares donde prevalezca el cuidado, el respeto y la resolución de conflictos de manera no violenta", concluye el comunicado.