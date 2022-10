"Me arrebataron a un gran hombre": esposa de patrullero asesinado en Bogotá

En horas de la tarde, el pasado jueves 6 de octubre, se conoció la noticia del asesinato del patrullero de la Policía Einer Beltrán en Bogotá. El uniformado fue asesinado en el sur de la capital mientras custodiaba a un detenido al cual estaba asistiendo a una cita médica.

El oficial era padre de tres hijas, entre las cuales hay un par de gemelas. Noticias RCN habló con Viviana Castro, esposa del patrullero asesinado, quien señaló que "él era el pilar del hogar".

Lea además: Así huyeron de los delincuentes que habrían asesinado al patrullero Einer Beltrán en Bogotá

"Me arrebataron a un gran hombre. Me dejaron sola con mis hijas. Él era el pilar de mi hogar, y yo siento que no puedo sin él", dijo entre lágrimas la pareja del oficial.

Esperando al esposo que nunca llegó

Viviana Castro relató cómo vivió el momento cuando se enteró de que su esposo había fallecido.

"Yo me levanté como a las siete y se me hizo raro que no hubiera llegado porque él es muy puntual. Luego vi la policía en la puerta, y me dieron la triste noticia de que mi esposo había fallecido", cuenta la esposa del oficial.

Einer Beltrán era un hombre que llevaba seis años en la Policía Nacional, y su esposa lo calificó como "un excelente papá, un excelente esposo y una excelente persona".

Puedo decir que era un policía que no es corrupto. Pude conocer el lado profesional de él y era un excelente ser humano. El amor de mi vida.

Señaló además que recientemente había tenido un cambio en el trabajo que le permitía desempeñar sus labores más cerca a su hogar, lo cual lo tenía feliz porque le permitía pasar más tiempo junto a su familia.