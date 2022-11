¡Pilas! este lunes festivo aplica el pico y placa regional

Este lunes 14 de noviembre tenga en cuenta que si regresa de viaje del puente festivo debe programar su ingreso a Bogotá según el número en el que finaliza la placa de su vehículo particular.



Desde las 12:00 p.m. y hasta las 8:00 p.m. y en nueve puntos rige el pico y placa regional de la siguiente manera:

Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. ingresan los carros con placas finalizadas en número par 0, 2, 4, 6 y 8.

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., ingresan los carros con placas finalizadas en número impar 1, 3, 5, 7 y 9.

No olvide que el no acatar esta medida del Código Nacional de Tránsito para la infracción tendrá una multa de $468.500 pesos y inmovilización del vehículo. Las excepciones de circulación de pico y placa solidario y carro compartido no aplican en esta medida.

Los puntos donde opera el pico y placa de ingreso a Bogotá

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio, sentido norte – sur.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur – norte.

Calle 13: desde el río Bogotá hasta la avenida ciudad de Cali, en sentido occidente – oriente

Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el portal 80 de Transmilenio, en sentido occidente – oriente

Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte – sur

Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur – norte

Vía Suba - Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte – sur