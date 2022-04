Estas son las excepciones que habrá sobre la medida del parrillero en moto en Bogotá

Durante el pasado lunes 4 de abril se registraron protestas por parte de los motociclistas de Bogotá en contra de la nueva medida tomada por la Alcaldía de restringir el parrillero durante los días jueves, viernes y sábado. Estas se concentraron en varios puntos de la ciudad, generando enormes trancones y bloqueos en la capital.

A pesar de estas protestas, la alcaldesa Claudia López reiteró que se mantendrá la restricción del parrillero en las motos los días jueves, viernes y sábado de 7:00 de la noche a 4:00 de la mañana.

Según cifras entregadas por el Distrito, uno de cada cuatro homicidios se cometen en moto durante esos días. Además, el 27% de los homicidios registrados en la ciudad ocurren esos días durante esas horas. Asimismo, el 32% de los hurtos también ocurren durante ese periodo.

Además, el Distrito señaló que durante el primer trimestre del 2022, aumentó en un 7% los asaltos por parte de usuarios de este tipo de vehículo.

Excepciones a la medida

Pese a la restricción, la alcaldesa López indicó que habrá algunas excepciones a la medida del parrillero en moto durante estos horarios.

La medida no aplicará para personas en condición de discapacidad. También se permitirá parrillero a las compañías aseguradoras, empresas que presten servicio de conductor elegido, servicios de emergencia, trabajadores de compañías de vigilancia pública y privada.

“A las motos, que circulan libremente, que no tienen pico y placa, que no pagan peajes y tienen menos impuestos, se les está pidiendo que se sumen a estos esfuerzos con dos acciones mínimas: que porten identificación pública y visible y que no tengan parrillero solo tres días en la noche, de jueves a sábado entre 7 p. m. y 4 a. m., que es el periodo en el que ocurren mayores riesgos y eventos de accidentalidad, inseguridad y terrorismo”, indicó el Distrito.