¡Pilas! Estos son los puntos en los que habría protestas de motociclistas este martes

El regreso a casa para los bogotanos durante este martes 5 de abril podría ser nuevamente caótico debido a las protestas por parte de los motociclistas y sus planes tortuga que tienen el propósito de manifestar su descontento con las últimas decisiones que tomó la Alcaldía de Bogotá respecto a algunas restricciones para este tipo de vehículos.

Tan solo horas después de que la alcaldesa de la capital, Claudia López, anunciara una serie de normas para los motociclistas con el objetivo de mejorar la seguridad de Bogotá, el gremio se lanzó a las redes sociales para convocar una protesta pacífica que se realizó este lunes y en la que millones de capitalinos se vieron perjudicados.

Desde horas de la mañana del pasado lunes, miles de motociclistas decidieron realizar plan tortuga en varias vías principales de la ciudad y de esta manera manifestar su descontento con las decisiones del Gobierno local.

Las situaciones más complejas se presentaron en horas de la tarde, luego de que cientos de habitantes de la capital colombiana se movilizaran hacia sus hogares, pero no les fuera posible por bloqueos que se presentaron en calzadas exclusivas de Transmilenio y vías principales de la ciudad.

Los perjudicados fueron cientos de bogotanos que no pudieron movilizarse como de costumbre hacia sus casas y denunciaron largas caminatas por falta de transporte público.

Protestas de motos este martes

La Alcaldía de Bogotá se pronunció respecto a las manifestaciones y dejó claro que no hay marcha atrás sobre su decisión que busca mejorar la seguridad de una ciudad que sufre bastantes actos delictivos durante los últimos tiempos.

“A las motos, que circulan libremente, que no tienen pico y placa, que no pagan peajes y tienen menos impuestos, se les está pidiendo que se sumen a estos esfuerzos con dos acciones mínimas: que porten identificación pública y visible y que no tengan parrillero solo tres días en la noche, de jueves a sábado entre 7 p. m. y 4 a. m., que es el periodo en el que ocurren mayores riesgos y eventos de accidentalidad, inseguridad y terrorismo”, indicaron.

De esta manera, el gremio de motociclistas continuaría este martes con sus protestas, con el fin de lograr que el Gobierno local sea un poco más permisivo con sus medidas.

Según señaló Caracol Radio, para este martes hay varios planes tortuga convocados por los motociclistas, los cuales empezarían desde las 5:00 de la mañana, y uno de los puntos principales que cerrarían este 5 de abril sería el sector del estadio El Campín, sobre la Avenida 30.

Además, las personas que deban movilizarse por la Avenida de las Américas, la Avenida Suba y la Calle 80 también serían perjudicadas por bloqueos de las vías.