Se mantiene la restricción: Alcaldía de Bogotá fue clara sobre prohibición a parrillero

Mientras este lunes cientos de motociclistas salieron a las calles a protestar por la decisión de la Alcaldía de Bogotá al prohibir a los parrilleros en tres noches de la semana, en las que se evidencian mayores índices de inseguridad, la administración les respondió con un comunicado en el que les pide unirse en los esfuerzos por salvaguardar los intereses de seguridad en la capital de la República.

Le puede interesar: Avanza el paro de motociclistas en respuesta a las restricciones planteadas por el Distrito.

“Es imprescindible que todos colaboremos y aportemos a nuestra propia seguridad minimizando eventos de riesgo, de alteraciones de la convivencia y el orden público, especialmente en los días jueves, viernes y sábado, cuando hay mayor accionar de la delincuencia”, dice el comunicado.

Petición de la Alcaldía a las motos

Por otro lado, la Alcaldía hace énfasis en que no tienen que pagar peajes o pico y placa y solo se les pide no circular con el parrillero en estos tres momentos de la semana para reducir los índices de inseguridad, que están desbordados en la ciudad.

También lea: Golpe al narcomenudeo en Bogotá: Fiscalía embarga bienes de 13 organizaciones criminales.

“A las motos, que circulan libremente, que no tienen pico y placa, que no pagan peajes y tienen menos impuestos, se les está pidiendo que se sumen a estos esfuerzos con dos acciones mínimas: que porten identificación pública y visible y que no tengan parrillero solo tres días en la noche, de jueves a sábado entre 7 p. m. y 4 a. m., que es el periodo en el que ocurren mayores riesgos y eventos de accidentalidad, inseguridad y terrorismo”, añaden.

En las noches y madrugadas de jueves a sábado de lo corrido del año, se presentó el 27% de los homicidios con sicarios en moto y el 32 % de los hurtos. El 11 % de los victimarios que robaron se movilizaban en moto, con un incremento del 7% respecto al 2021.

Además: Mininterior habla sobre ley de seguridad ciudadana frente al asesinato de joven en Bogotá.

Algunos hechos delictivos con personas movilizándose en motos

Por otro lado, la Alcaldía entregó un listado de algunos robos que se presentaron en motocicleta durante este y el año pasado.