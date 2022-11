“Reaccioné fuerte y le pegué”: se disculpó funcionario de Migración que agredió a ciudadano

Todo un escándalo se presentó este 24 de noviembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. La escena fue protagonizada por un funcionario de Migración Colombia y un ciudadano.

Algunos videos compartidos en redes sociales dejaron ver el momento en el que el colaborador agredió con patadas y manotazos al viajero.

El hombre, identificado como Juan Ramón Camarillo, se refirió a los hechos en su cuenta de Twitter e indicó que pensó hacerse famoso por su profesión y no por ser agredido por un “cavernícola”.

Adicionalmente, aseguró que esperaba que la justicia actuara, “que uno viene a su país a tratar de descansar y pasar tiempo con su familia y desde la entrada se encuentra con funcionarios displicentes y el taxista que le nota acento costeño a uno y le quiere cobrar de más”.

@MigracionCol @MinInterior @PoliciaBogota denuncio públicamente a este funcionario de Migración Colombia golpeando a un ciudadano y atentando contra mi en el @BOG_ELDORADO. Nov 24/22, 09:30am. Necesito el nombre del funcionario para poner la denuncia @AerocivilCol @FiscaliaCol pic.twitter.com/HnLMVzkpui — Sandra Barba (@ViviBarba) November 24, 2022

Las disculpas del funcionario de Migración

Entretanto, en las recientes horas reapareció el funcionario de Migración y públicamente explicó qué fue lo que ocurrió.

Jaime Alonso Sánchez, quien lleva 25 años desempeñándose como funcionario público y 10 trabajando en Migración Colombia, en entrevista con Blu Radio pidió disculpas y confesó que todo inició porque el viajero lo agredió verbalmente.

“El señor me dice que necesita hacer uso de la máquina. Yo le digo que sí, que siga. El señor vuelve y me dice que no sirve. Yo le digo que tiene que utilizar otra y el señor me dice que esa mierda no sirve. A lo que yo le digo que debe hacer la fila normal. El señor se devuelve, intenta hacerlo otra vez y me dice: usted para qué está triple”, detalló.

Sánchez aseguró que Juan Ramón continuó insultándolo y que él, para controlar la situación, buscó a un oficial de la Policía. “Cuando llego con un supervisor, el señor de una vez me recibe diciendo ¿ese es el policía que va a traer? Y siguió insultándome”, fue entonces cuando lo golpeó.

El funcionario aceptó que “no era la forma. Soy un ser humano que tengo errores. Lamentablemente, reaccioné fuerte y le pegué una cachetada y una patada. Yo no le dije negro, en ningún momento. Su color es nada para mí. No tengo problemas de racismo con nadie. Tengo amigos de color”.

También aseguró que está dispuesto a aceptar las consecuencias por su comportamiento y explicó que "no sé qué me pasó. Soy un ser humano, tuve un momento difícil de sentirme tan agredido y reaccioné así. No soy una persona violenta. No sé si esto pasó por el cansancio. Falta personal de migración, tenemos cargas excesivas de trabajo. Atendemos cualquier cantidad de vuelos. La mente y el cuerpo se cansa y esa fue la reacción. No volverá a ocurrir”, añadió.