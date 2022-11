Se pronuncia ciudadano pateado por funcionario de Migración Colombia: "Nunca agredí al señor"

En video quedó registrado el momento en el que un ciudadano colombiano fue agredido físicamente por un funcionario de Migración Colombia. La mujer que grabó la agresión llegaba al país desde Brasil, y comentó que el hecho se produjo después de que se acercaran a realizarle una pregunta.

Al parecer, el funcionario de Migración Colombia, en respuesta, decidió darle una patada al hombre que llegaba al aeropuerto El Dorado. Después de que se difundiera el video, Juan Ramón Camarillo, quien fue agredido, expresó que nunca se imaginó vivir una situación similar.

"Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernícola de @MigracionCol que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor", dijo Camarillo a través de su cuenta de Twitter.

También expresó que espera que las autoridades competentes se encarguen de este caso para que no se vuelva a repetir. Caramillo afirmó que desde Migración Colombia estuvieron dispuestos a prestarle atención y lo orientaron para que pusiera la queja.

"(...) Esperemos que la justicia actúe. Uno viene a su país a tratar de descansar y pasar tiempo con su familia y desde la entrada se encuentra con funcionarios displicentes y el taxista que le nota acento costeño a uno y le quiere cobrar de más", agregó.

La Procuraduría investigará el caso

Recientemente, se conoció que la Procuraduría General de la Nación ejercerá poder preferente para iniciar un proceso de indagación. Este tendrá curso a través de la Delegada para la Moralidad y Transparencia Pública, que se encargará de investigar a nivel disciplinario si el funcionario de Migración Colombia efectivamente incurrió en una falta.