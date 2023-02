Exclusivo: los audios que comprometen a policías señalados de trabajar con el Tren de Aragua

Desde hace varios meses les venían siguiendo la pista a un grupo de miembros de la Policía adscritos al CAI Caldas de Kennedy, al parecer, por omitir sus deberes frente al control de delitos como la venta de licor adulterado y la prostitución infantil, entre otros hechos.

Las autoridades pudieron identificar a los presuntos responsables gracias a una serie de interceptaciones. Noticias RCN accedió a las grabaciones que dan cuenta de cómo aprovechaban su figura de autoridad para delinquir al servicio del Tren de Aragua, banda trasnacional que aterrorizó a la localidad de Kennedy.

En contexto: Cuatro policías fueron judicializados por presuntamente permitir prostitución infantil en Kennedy

En uno de los audios se escucha a uno de los patrulleros señalados dar indicaciones de cómo cobrarle a los microtraficantes para permitirles vender droga en la zona. También queda en evidencia cómo extorsionaban a los dueños de los locales que venden licor adulterado.

Patrullero 1: “Porque ese mari… trabaja lo que es. ¿Si me entiende?, ese piro… así sin mente vea, 40 lucas, de una”.

Patrullero 1: “Pero yo lo que le dije a ellos, yo el viernes y el sábado, que es bueno”.

Patrullero 2: “Sí, claro, que es los días donde hay más movimiento”.

Patrullero 1: “Yo no les recibo nada si no me dan, mínimo, 50 lucas por cada chuzo, que valga la pena yo pararme allá, y uno los deja trabajar”.

Patrullero 1: “Pero si usted me sale con 20 mil, ciérreme esa mier… y sáqueme la gente. Ahorita, por lo menos, me mandaron de a 30, ¿si me entiende?”.

Los implicados son cuatro patrulleros y un intendente, quienes de acuerdo con la investigación que adelantó la Fiscalía y la Policía Judicial servían como vigilancia del Tren de Aragua para impedir que miembros de otras bandas criminales vendieran alucinógenos en esta misma zona.

Fronteras invisibles del Tren de Aragua

Patrullero 1: “Lo único es que “el chinche” y esos piro… se tiraron a la 38 a vender”.

Patrullero 2: “¿quién?”

Patrullero 1: "El chinche. Esos que mantienen en la pared, el chinche y esos chinos, yo los saqué a palo para allá hue... les quité como 10, 15 bichas que las eché al cajón y les dije ‘papi aquí no se meta porque eso es otra línea aparte y usted está buscando es que le metan una matada acá’".

En el seguimiento quedó evidenciada la forma en la que captaban a los nuevos policías para que hicieran parte de estos delitos, a cambio de su silencio y dinero.

Pedían dinero a los jíbaros

patrullero 1: "Toca hablarnos entre todos como para cuadrar algo, pasado lo que es marica, todos lo mismo y ya, porque digamos, yo si los mari..., yo si se las he botado pleno, yo les digo; perro si ustedes no me dan eso, yo nos los dejo trabajar".