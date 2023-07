Lanzan artefacto explosivo al interior de un motel en Venecia, sur de Bogotá

Este jueves 20 de julio en el sector de Venecia, localidad de Tunjuelito, sur de Bogotá, un hombre lanzó un artefacto explosivo al interior de un motel de la zona. Las primeras informaciones señalan que se trataría de una granada.

Luego, el responsable del hecho emprendió la huida en una moto en compañía de otro hombre. Las autoridades señalaron que un equipo de la Sijín y el Gaula ya están al frente del caso para dar con los autores y ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información.

"El día de hoy 20 de julio sobre las 2:00 de la tarde en la localidad de Tunjuelito se presentó un hecho que una persona lanza un elemento explosivo al interior de un establecimiento y luego huye en compañía de otro sujeto en motocicleta. Se ha activado toso el equipo investigativo de la seccional de investigación criminal y nuestras unidades Gaula con el fin de identificar y trabajar sobre la organización criminal que esta haciendo estas acciones en el sector de Venecia", afirmó el coronel Herbert Benavidez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Vea también: Delincuentes en moto dispararon a un hombre de 64 años que intentó evitar un hurto

Ofrecemos hasta $20 millones de recompensa a quien tenga información que nos permita dar con los responsables de lanzar un artefacto explosivo contra un motel en Venecia.



Un completo equipo de SIJIN y @GaulaPolicia investiga el hecho.



Llame a la línea 123. ¡Absoluta reserva! pic.twitter.com/ORMF2DrQJc — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 20, 2023

Al parecer, el lugar habría sido blanco de ataques en varias ocasiones por un presunto caso de extorsión.

Otros casos similares con artefactos explosivos en Bogotá

Este no es el primer hecho de este tipo que se registra en Venecia, el pasado 30 de junio sobre las 7:00 p.m. un bar fue atacado con una granada, presuntamente, por no pagar una extorsión. El ‘modus operandi’ fue igual al reportado este jueves. Dos hombres que se movilizaban en una moto lanzaron el artefacto explosivo dentro del local. El ataque no dejó personas lesionadas, pero si daños materiales.



“La Policía Nacional, con toda su capacidad institucional y con su parte preventiva y persuasiva con la Policía del Gaula, estamos realizando la parte investigativa, para dar con los responsables", indicó en ese momento el coronel Germán Gómez, de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Entre tanto, el 5 de julio a las 10:06 p.m. un artefacto explotó en la entrada de parqueo de un motel en la calle 17 con carrera 102, localidad de Fontibón. La hipótesis de las autoridades tiene que ver con una advertencia hecha por delincuentes al propietario del lugar. El vigilante del sitio resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial cercano.

Tras estos hechos, la Asociación Nacional de Propietarios de la Industria Hotelera de Colombia (Inhotelcol) a través de un comunicado solicitó medidas urgentes para salvaguardar la integridad de empleados y vecinos.



“Durante los últimos meses en varios sectores de la ciudad los comerciantes de la industria de alojamiento han venido sufriendo de actos delincuenciales que afectan no solo la integridad sino el patrimonio", señala la misiva del 6 de julio.

Por ello, la asociación solicitó una reunión con las "autoridades policiales, de seguridad y gobierno del distrito para revisar los casos que afectan la integridad de propietarios y empleados y reforzar la seguridad de todos”.