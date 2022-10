Marcha por liberación de miembros de Primera Línea terminó en ataque contra camioneta del director de la Policía

Una manifestación se vivió este domingo 23 de octubre en las calles de Bogotá, que dejó como saldo trancones en el sur de la capital de la República y que, según la Secretaría de Movilidad, fue para pedir la liberación de algunos miembros de la Primera Línea.

La marcha estuvo conformada por alrededor de unas 30 personas que pararon el tráfico por unas horas e hicieron que las estaciones de Transmilenio de Biblioteca Tintal, Patio Bonito y Portal Américas fueran cerradas por ese tiempo.

Adicionalmente, también se canceló la alimentación en el Portal y se vio afectada la calzada norte-sur. En el lugar de los hechos hicieron presencia unidades de tránsito y gestores de convivencia.

Ataque a camioneta de director de la Policía

Otro de los hechos que también se dio en medio de los desmanes fue el ataque contra la camioneta del director de la Policía, mayor general Henry Armando Sanabria Cely, en medio de las protestas en el Portal de las Américas, por parte de miembros de la denominada Primera Línea.

La manifestación comenzó sobre el mediodía en la Avenida Ciudad de Cali con calle 38 sur, a la altura de 'Portal Resistencia'. Mediante las redes sociales de la Primera Línea se hizo el llamado a “la libertad de algunos de sus miembros, el desarme del Esmad y exigir verdad sobre los hechos ocurridos en los levantamientos populares desde el 2019 hasta el presente".

Los manifestantes venían pidiendo una mesa de diálogo sobre las 3 de la tarde, que no se dio y perdió la calma. No tuvieron paciencia y empezaron los enfrentamientos, pero no duraron mucho.

Estas personas exigían la libertad de sus compañeros por desmanes durante el paro nacional y sobre las 5 de la tarde se encontraban reunidos en la plaza de 'Portal Resistencia' estableciendo un diálogo con Gustavo García, viceministro general del Interior.

Liberación de miembros de la Primera Línea

Según dio a conocer Blu Radio, el viceministro del Interior, Gustavo García Figueroa, gestionó la liberación de dos miembros de la Primera Línea detenidos por el Esmad por destrozos en esta zona de la ciudad.