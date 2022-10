Estudiante denuncia que fue sacado a golpes de la U. Nacional luego de ingresar herido de cinco puñaladas

El joven estudiante David Parada fue víctima de un robo en la noche de este sábado 23 de octubre, según denunció en redes sociales. Se encontraba esperando un bus camino a su casa en la entrada de la Universidad Nacional cuando fue agredido dentro y fuera del campus.

Detalles del robo a David Parada

El joven, por medio su cuenta en Twitter, hizo la denuncia. "A las 10:45 p.m. mientras esperaba el bus camino a mi casa frente a la entrada de la 53 de la Universidad Nacional, fui víctima de robo donde me pegaron más de 5 puñaladas. Al pedir ayuda en la universidad, me dejaron entrar al campus, sin embargo, al llegar a la DVS (División de Vigilancia y Seguridad), me agredieron físicamente", aseguró Parada.

a las 10:45 pm mientras esperaba el bus camino a mi casa frente a la entrada de la 53 de la @un_bogota fui víctima de robo donde me pegaron más de 5 puñaladas. al pedir ayuda en la universidad me dejaron entrar al campus, sin embargo, al llegar la DVS me agredieron fiscamente — David Parada (@dalexparada) October 23, 2022

Parada afirma que, "una vez ingresé, llegó la DVS. En menos de 5 minutos, me exigió salir del campus a golpes". También sostuvo que "salí a correr al no sentirme seguro y allí más de 3 guardas me tumbaron y golpearon sin importarles mi estado luego del robo".

Una vez ingrese llego la DVS en menos de 5 min, me exigió salir del campus a golpes. Yo salí a correr al no sentirme seguro y allí más de 3 guardas me tumbaron y golpearon sin importarles mi estado luego del robo. — David Parada (@dalexparada) October 23, 2022

Noticias RCN trató de comunicarse con el estudiante, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. De igual forma, por ser domingo, tampoco ha sido posible el contacto con la Universidad Nacional. Se hará nuevamente el intento del contacto este lunes 14 de octubre.

Más denuncias sobre la U. Nacional

Tras este incidente, los internautas han respondido al trino de David Parada informando que el manejo de seguridad en la U. Nacional ha decaído. “La situación de inseguridad alrededor del campus es preocupante, se da más de cinco robos en el transcurso de la semana. Mi solidaridad con David por su pronta recuperación”, expresó una usuaria en Twitter, quien se identifica como María (@mariacirof) y dice ser representante estudiantil de la Facultad de Ingeniería de esta alma máter.

Hasta el momento, estos son los detalles que se conoce del caso de Parada, estudiante de Química en la Universidad Nacional y quien sería representante estudiantil ante el consejo de la sede Bogotá.