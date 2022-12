Esta es la fecha en la que comenzarán las nuevas obras del Metro de Bogotá

El 8 de enero próximo comenzará una nueva etapa en las obras de construcción del Metro de Bogotá. En esa fecha se empezará a realizar el traslado de las redes secundarias de servicios públicos.

El cumplimiento de la actividad anteriormente mencionada permitirá arrancar con la cimentación del viaducto de la primera línea de este sistema masivo de transporte, que, según asegura la empresa Metro de Bogotá, entrará en funcionamiento el 14 de marzo de 2028.

Leónidas Narváez, gerente general de la empresa Metro de Bogotá (EMB), dijo: “En todo caso las actividades de obra que inician antes del 30 de marzo de 2023 contarán con los respectivos estudios y diseños debidamente no objetados por la interventoría”.

Son tres los frentes activos de la estructura que se espera que queden listos antes de culminar el primer semestre de 2023. No obstante, con miras a la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, se cuenta con el 91,35 % de disponibilidad predial y se sigue gestionando la adquisición del porcentaje restante de terreno para las obras.

“Se evidencian situaciones relacionadas con la ocupación de personas en alto grado de vulnerabilidad, otros presentan materiales contaminantes del subsuelo o la existencia de subestaciones eléctricas, entre otras. Circunstancias que deberán ser resueltas por la EMB con anterioridad al inicio de las obras”, agregó la empresa en un comunicado.

Y Narváez sostuvo que ese escenario "no incrementa costos, no genera ningún cambio en la estructura de riesgos pactada en el contrato y no afecta la fecha establecida para la puesta en marcha comercial de la Primera Línea del Metro de Bogotá, prevista para el 14 de marzo de 2028”.

Aunque esa fecha es la pactada para la puesta en marcha, la fecha de finalización de las obras se estableció para el 14 de septiembre de 2027.