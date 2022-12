¿Planeado o improvisado? Expertos analizan las nuevas medidas de pico y placa en Bogotá

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad, anunciaron que el modelo de pico y placa en la ciudad va a cambiar a partir del 10 de enero del 2023. A principios del año en curso, tomaron la determinación de modificar esta medida, pero no dio los resultados esperados.

Se implementaron programas como 'Movilidad Compartida' y 'Pico y Placa Solidario', las cuales no resultaron ser efectivas para que circularan menos carros en la capital.

A partir del 2023, las autoridades anunciaron que el programa de 'Movilidad Compartida' desaparecerá, pero el pico y placa solidario se mantendrá, esto principalmente debido a una cuestión económica, según resaltan expertos.

Improvisación en las medidas

"Esas medidas que se están tomando con el pico y placa es una absoluta improvisación. Se anteponen decisiones políticas a decisiones técnicas", indicó el ingeniero Wilson Arias, experto en movilidad.

El ingeniero resalta que la eliminación de la medida del carro compartido, donde deben ir al menos tres personas en el vehículo para poder transitar, pero no la de pagar por no tener pico y placa es algo que no tiene sentido.

Cabe recordar que los vehículos que lleven tres o más pasajeros, pueden circular sin problema por la ciudad. Por otro lado, la medida del pico y placa solidario determina unos valores para que un vehículo pueda transitar por la ciudad los días que tenga pico y placa. La cantidad de dinero que se debe pagar la establecen ciertas características del vehículo particular.

Señala Wilson Arias que la medida del pico y placa solidaria fue un desacierto, porque lo que hizo fue que se duplicaran los carros que transitan por la ciudad al darle a los ciudadanos la opción de pagar para no tener restricción de movilidad.