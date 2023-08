Graban a una habitante de calle cuando aparentemente se alimentaba con restos de un perro en Bogotá

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video sensible, donde se ve a una persona, aparentemente, en condición de calle y en plena vía pública, comiéndose los restos de un animal.

La mujer que vestía una chaqueta camuflada y un sombrero de reggae con rastas estaba sentada sobre el andén y recostada un portón. Sobre sus piernas y en un costal tenía al animal que, aparentemente, estaba consumiendo.

De acuerdo las propias palabras de la mujer le habrían regalado al perro. Este hecho causó consternación y los comentarios no se hicieron esperar pues, aunque no se justifica este tipo de casos, muchas personas coincidieron en que buscaba alimentarse.

El video que fue compartido por las redes sociales del Noticiero CM& indica que los hechos ocurrieron en el sur de Bogotá.

En las imágenes, aunque fueron difuminadas, se logra ver que efectivamente sobre sus piernas tiene a un perro, del que estaría comiendo sus restos.

La mujer fue abordada, al parecer, por alguien que cuestionaba lo que estaba haciendo, y el lugar en el que se encontraba.

Me mandó este perro de regalo. ¿Estos pirobos me van a traicionar otra vez? Hágale viejo, yo me voy, pero la próxima vez lo pringa es 'El Fercho'.