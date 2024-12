101 Ideas, el emprendimiento que revitaliza a las mujeres mayores de 50 años

101 Ideas ayuda a las mujeres que, por su edad, se ven limitadas a tener un trabajo que les permita una estabilidad económica. Su fundadora es Catalina Santana y la iniciativa nació luego de que su mamá tuviera un accidente que le hizo interrumpir su vida laboral.

"En ese momento decidimos emprender un proyecto de investigación para comprender cómo transitaban las personas en el mundo del envejecimiento y nos dimos cuenta que en países como Colombia, de ingresos bajos y medios, la situación se agudiza o se agrava, por eso decidimos crear 101 Ideas para poner en valor el talento senior y que sea un motor de desarrollo económico, social y personal de las personas mayores en nuestro país", explica Catalina.

Un proceso que desde hace nueve años acompaña los emprendimientos productivos de otras mujeres en edad adulta, un trabajo social que lidera con la socióloga española Inmaculada Aragón.

"Hay una parte que tiene que ver con los proyectos sociales como 'Makers' que son mujeres que hacen artesanías con sus manos y a través de esos productos que se venden en las páginas de 101 Ideas y los puntos físicos", señala Aragón.

Una de las beneficiarias es María Otilia García. Tiene 72 años y desde hace seis hace parte de 101 Ideas, gracias a sus conocimientos en tejido se siente productiva pues contribuye con los ingresos económicos de su familia.

"En ningún momento pensé que lo que yo aprendí empíricamente con mi mamá me fuera a servir más adelante (...) ha sido muy beneficioso para mí, el hecho de haber encontrado a 101 Ideas para mi fue como un renacimiento, el hecho de estar produciendo juguetes para niños, me he sentido muy útil en todo sentido", dice María Otilia.

Paralelo a este trabajo, desarrollan un programa de mayores digitales, allí participa Judith Sacristán, una madre cabeza de familia que junto a su hija sacó adelante una fundación para alfabetizar al adulto mayor en los programas digitales.

"Hace poco se hizo un convenio con uno de los bancos más conocidos del país y estoy manejando la logística en la alfabetización digital para que los adultos que llegan a cobrar su pensión se les quite el miedo y aprendan a manejar la app del banco", asegura Judith.

A partir de que empezamos este proyecto me siento viva, siento que tengo más posibilidades de trabajar

101 Ideas también genera alianza para ayudar a cumplir sueños a mujeres silver

Pero para emprender después de los 50 también se requiere de apoyo por lo que 101 Ideas ahora hace parte del proyecto de la Mujer Silver, patrocinado por el gobierno español.

"Es un momento perfecto para apostar por la población silver, la economía silver en general y por la mujer de más de 50 años en particular, por eso en alianza con el Banco Mundial está creando un programa para ayudar y acompañar a cerrar esas brechas que todavía existen para atender las necesidades que tenemos muchas en función de diferentes perfiles de mujeres emprendedoras, directivas, empresarias de más de 50 años", afirma Yanire Braña, asesora del IFC y experta en emprendimiento femenino.

Son mujeres que trabajan para hacer realidad los sueños de otras mujeres, para alcanzar sus metas y salir adelante.

El emprendimiento 101 Ideas llevó al mercado colombiano 12.000 productos hechos a mano y con el programa Mayores Digital ya capacitaron a 1.800 personas. Estás iniciativas, además, contribuyen en el manejo de las emociones de los adultos mayores.