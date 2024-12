María Cecilia impulsa la tradición artesanal para ayudar a niños de escasos recursos

María Cecilia Tovar es ingeniera y diseñadora de joyas que busca que que la artesanía colombiana se mantenga y sea reconocida pero con un sentido social por lo que su fuente de inspiración es la riqueza cultural de Mompox y sus artesanos.

Ella, lo describe como un don: "creo que a uno Dios le coloca misiones y a mí siempre me ha gustado ayudar de alguna manera"

Para María Cecilia, una manera de ayudar fue uniendo el arte y la moda con el fin de rescatar los valores ancestrales de los artesanos al mismo tiempo que ayuda a niños de escasos recursos.

"Lo que vamos a hacer es patrocinar una escuela de la región, donde está inspirada la colección y ahí vamos a dotar a los niños de calzado y 15 kits escolares. Por cada zapato que se venda, un rublo de dinero para esa necesidad y en el otro foco del trabajo, vamos a tener a los artesanos para mejorarles sus condiciones de locación, darles bono al final de la colección, además de lo que se le paga por su mano de obra que ellos tengan un incentivo más para seguir trabajando la artesanía", asegura María Cecilia.

Para lograrlo, por más de un año María Cristina y su equipo de trabajo, buscaron a los artesanos pero, principalmente a los niños que se beneficiarían con su iniciativa y así fue que encontraron La Valerosa, una escuela que como su nombre lo dice, no solo hallaron docentes intrépidas sino niños y niñas muy valiosos.

"Generalmente los niños vienen aquí sin zapatos algunos vienen sin uniforme, muchas maestras nos metemos las manos al bolsillo para poder proveer de esas cosas y es ahí que nuestra diseñadora María Cecilia nos ha visto y dijo en lo que pueda ayudar", dice Liliana Guzmán, profesora del IE La Valerosa.

Rescatando los saberes ancestrales de la orfebrería

Otro de los objetivos es recuperar el valor de la orfebrería y con ello que los conocimientos pasen entre generaciones para que no se pierdan los saberes ancestrales.

"Lo que queremos es perseverar en esa tradición, que no se pierda, poder incentivar a sus hijos a que tengan mejores condiciones laborales y condiciones en sus áreas de trabajo, que muchas veces no se tiene en cuenta y aportar a que se tradición permanezca".

Con Mompox Colection, espera lograr sus propósitos. Calzado con incrustaciones de piezas en filigrana momposina diseñadas por ella, pero elaboradas por los artesanos de esta zona reconocida por el arte de la filigrana en oro y plata.

"Mompox me parece un lugar mágico y siempre he admirado el arte de la filigrana. El arte manual es bello y hay que darle ese valor que muchas veces no se le da (...) inspirarnos el Mompox fue mirar sus iglesias, sus calles, su río y conocer más de la historia para poder crear las piezas únicas que creamos".

En este proyecto se vincularon artesanos como Julio Padilla, quien siente orgullo de hacer parte de este proyecto. "Feliz porque la filigrana estaba tomando definitivamente otro nivel este proyecto, es algo que que no se ven muy común".

Además, ha podido generar empleo. Julio pasó de tener tres a diez personas trabajando en su taller de orfebrería.

"Queremos dar a conocer el trabajo de Colombia"

Para llevar joyas a los pies, como describe su colección, María Cecilia estuvo desde la elección de los materiales, los motivos de la filigrana y los diseños. Para ella es un talento con el que nació.

"Yo creo que Dios aún no le regala talentos y este fue uno para mí, porque a través de él siento que ayudo a muchas personas, siento que le estoy dando trabajo a artesanos que son muy valiosos y que no podemos perder esa trascendencia que hay de generación en generación".

Con Mompox Colection, María Cecilia demostró que se puede soñar, hacer realidad lo que se propone y ayudar a los demás.

"Que nunca piensen que no es posible. Creo que cuando uno tiene un sueño y trabaja por él, tiene ese entusiasmo, esas ganas de salir adelante (...) no es fácil, pero lo que se trabaja duro permanece".

El sueño de María Cecilia es hacer más visibles las artesanías de las regiones y en sus próximas colecciones espera reunir a otro grupo de artesanos para ayudar a más niños.