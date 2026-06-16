12 perros fueron envenenados en El Zulia, Norte de Santander: autoridades investigan

Causa rechazo el envenenamiento masivo de varios perros en la zona rural en el municipio de El Zulia, Norte de Santander.

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Los animalistas piden que se investigue este hecho que dejó al menos 12 perros fallecidos. Además, hay preocupación por la desaparición de más animales.

¿Cómo habría ocurrido el envenenamiento?

“En el sector de La Alejandra, en la granja La Zulianita, desde anoche empezaron a envenenar a varios perritos. Van siete en la granja que queda cerca de la mía. Al lado van dos, entonces el total es nueve”, sostuvo Kimberly Aguilar, animalista del sector.

Los videos compartidos por la animalista muestran que los perros ya estaban esterilizados, no estaban desnutridos y gozaban de buena salud: “No entiendo cuál es la necesidad de hacerles daño a estos seres que no se pueden defender”.

Aguilar les hizo un llamado a las autoridades para que lleven a cabo la respectiva investigación y capturen a los responsables.

El llamado a las autoridades

El caso ha hecho eco a nivel nacional. A través de sus redes sociales, el representante a la Cámara electo y exalcalde de Chinacotá, José Luis Duarte, se pronunció.

“¡Qué noticia tan indignante! Este acto no es solo una muestra de crueldad extrema contra seres indefensos, sino un atentado grave contra la convivencia y la salud pública de nuestra comunidad en El Zulia”, afirmó.

La Policía se pronunció e informó que el caso está siendo investigado por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental: “Ya adelanta labores de vecindario para recolectar material probatorio que permita identificar y judicializar a los responsables”.

En diálogo con Alerta, el concejal Víctor Caicedo señaló que los perros ayudaban a cuidar las casas, aunque a veces se comían las gallinas. Por eso, los vecinos instalaron vallas eléctricas en sus patios.