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Niño salió a pasear a su perro y terminó siendo blanco de una bala perdida producto de un sicariato en Ibagué

El menor caminaba junto a su abuela cuando hombres armados dispararon contra otra persona.

Noticias RCN

junio 16 de 2026
11:43 a. m.
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En Ibagué, un niño de 11 años murió luego de resultar herido durante un ataque sicarial ocurrido en el barrio Jordán, octava etapa.

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Según la información entregada por las autoridades y lo relatado por habitantes del sector, el menor había salido acompañado por su abuela y por su mascota para recorrer el parque del barrio, sin imaginar que minutos después quedaría en medio de un hecho violento.

Menor fue impactado por una bala perdida en medio de un ataque sicarial en Ibagué

Los hechos ocurrieron hacia las ocho de la noche en inmediaciones del barrio Jordán, octava etapa.

Según la reconstrucción conocida hasta ahora, el niño había salido con su abuela y con su perro para dar una vuelta por el parque principal del sector, cuando ya regresaban hacia su vivienda y cruzaban por una de las calles del barrio, se registró el ataque.

De acuerdo con lo conocido, dos hombres que al parecer se movilizaban en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones. Según, habitantes del sector habrían sido siete detonaciones.

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El objetivo, tal como indica la información entregada preliminarmente, era una persona que también transitaba por la zona. Sin embargo, uno de los disparos alcanzó al menor.

¿Qué pasó después de que el niño resultó herido?

Inicialmente, la información conocida señalaba que el menor había sido impactado por una bala. No obstante, posteriormente las autoridades indicaron que el niño presentaba dos impactos.

Uno de ellos habría comprometido el pecho y alcanzado el corazón, por esto, el menor fue trasladado de inmediato a una unidad médica cercana al sector para recibir atención especializada.

Pese a los esfuerzos del personal médico y a la atención en cuidados intensivos, falleció debido a la gravedad de las heridas.

¿Qué han dicho las autoridades sobre el menor que murió tras ser alcanzado por balas perdidas?

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, Jeyson López, confirmó que el menor resultó herido mientras se encontraba en compañía de un familiar.

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Lamentablemente se trata de un menor de 11 años. Al parecer se encontraba en las inmediaciones con un familiar. Una de estas balas heridas impacta su humanidad. Es trasladado al centro asistencial, donde infortunadamente fallece por la gravedad de la herida.

El oficial también expresó solidaridad con la familia y explicó que actualmente reciben acompañamiento institucional.

Por supuesto, toda nuestra solidaridad para la familia. En este momento ellos están recibiendo atención psicosocial por parte de la alcaldía de Ibagué.

Además, se conoció que la alcaldesa también estuvo acompañando a los familiares.

¿Qué se sabe de los responsables del ataque sicarial en Ibagué?

Hasta el momento no se reportan capturas por este caso, pero las autoridades adelantan la revisión de cámaras de seguridad y otras labores investigativas para identificar a quienes participaron en el ataque.

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