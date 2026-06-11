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1.838 perros y gatos esperan una familia en la gran Adoptatón Mundialista de Medellín

La Alcaldía invitó a la ciudadanía a asistir con la camiseta de su equipo favorito y sumarse a esta celebración de la adopción responsable.

Mascotas de compañía
Foto: Freepik

Noticias RCN

junio 11 de 2026
12:29 p. m.
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La Alcaldía de Medellín celebrará este domingo 14 de junio, Día del Padre, la Adoptatón Mundialista, una jornada de adopción de perros y gatos rescatados de condiciones de vulnerabilidad.

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El evento se realizará entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde en el Parque de Banderas y los corredores contiguos a la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Durante la actual administración, 3.853 animales han encontrado un hogar definitivo, de los cuales 3.429 son perros y gatos. Actualmente, el centro de bienestar animal La Perla tiene bajo su cuidado 2.423 animales, de los cuales 1.838 están listos para ser adoptados.

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Fútbol y adopción responsable

La jornada tendrá una dinámica inspirada en el ambiente mundialista: los corrales y gateras estarán identificados con nombres alusivos al fútbol y cada adopción será contabilizada como un gol. Los nuevos adoptantes ubicarán en un arco simbólico el balón que representa a su perro o gato.

Además, La Perla llevará 80 animales listos para encontrar una segunda oportunidad y en sus plataformas digitales ya está disponible el álbum Perlini, con historias y fotografías de perros y gatos bautizados con nombres de reconocidos futbolistas.

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Empresas y ciudadanía se suman a la iniciativa

La actividad contará con el apoyo de la empresa Rápido Ochoa, que promueve el transporte seguro de animales en Colombia. “Es importante para nosotros que las personas conozcan lo que hacemos para que los animales puedan viajar con seguridad, salubridad e higiene”, señaló Juan Camilo Ochoa, gerente comercial de la compañía.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, destacó que la adopción es clave para devolver hogar y bienestar a los animales víctimas del abandono: “La Adoptatón Mundialista busca hacer un gran equipo como ciudad para cuidar a nuestros animalitos y fortalecer a las familias como receptoras de animales de compañía que merecen una segunda oportunidad”.

La Alcaldía invitó a la ciudadanía a asistir con la camiseta de su equipo favorito y sumarse a esta celebración de la adopción responsable, recordando que, al igual que en el fútbol, ningún jugador triunfa solo y todo gran equipo se construye con compromiso y compañía.

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