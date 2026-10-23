25 senadores denuncian a Levy Rincón: sostuvo que la primera dama se robó las donaciones para damnificados por el sismo

25 senadores de la República, en cabeza de Jota Pe Hernández, presentaron una denuncia ante la Fiscalía en contra del influenciador Levy Rincón, tras sostener en redes sociales que la primera dama, Ana Lucía Pineda, se robó las donaciones para damnificados por el sismo, que entraron a su fundación ‘Colombia Luz y Sonrisas’.

“Abelardo de la Espriella debería llegar con los tombos a la casa de su esposa y meterla presa. ¡Si tanto le gusta coger bandidos y ladrones que empiece por la rata de Ana Lucía Pineda! ¡La señora se robó la plata de las donaciones y salió con cuentas chimbas!”, indicó Rincón, en una publicación del 19 de octubre de 2026, en la que utilizó insultos para referirse a Pineda.

Congresistas advierten que Rincón se ha dedicado a hostigar a la primera dama:

En diálogo con Noticias RCN, el senador Jota Pe Hernández advirtió que Rincón, “un sujeto que no es menor porque tiene una gran cantidad de seguidores”, se ha “dedicado a hostigar, a calumniar e injuriar a la primera dama de la nación, que representa a todas las mujeres de Colombia”.

Según comentó, fueron sus publicaciones con insultos contra Pineda las que, hoy, los motivaron “a pedirle a la fiscal Luz Adriana Camargo, la mujer en cabeza de la entidad, que haga cumplir las leyes”.

El congresista insistió en que buscan “que se haga justicia. El Código Penal es claro, los artículos 220 y 221 hablan muy bien de lo que son la injuria y la calumnia, y el artículo 223 habla de lo que tiene que pasar cuando esta injuria o calumnia se comete en un medio de divulgación colectivo, lo que agrava este delito”.

Dicho de otro modo, esperan que, si “esta persona se dedicó a cometer delitos, a perseguir y hostigar a la primera dama de la nación, se enfrente a las consecuencias”, como ocurrió con ‘Matador’, tras referirse a ella como ‘ratita’.

Fundación de la primera dama ya presentó un balance de rendición de cuentas:

Para “promover la transparencia, fortalecer la confianza y fomentar la participación” de otros donantes, ‘Colombia Luz y Sonrisas’ presentó en octubre un balance de rendición de cuentas, en el que detalla el manejo de los recursos que entraron a la fundación para atender a los damnificados por el sismo.

De acuerdo con el informe financiero, entraron a sus cuentas $54.589.523.791 pesos, provenientes del sector privado, de los cuales se han destinado $11.916.639 pesos para gastos de mantenimiento. El resto del dinero sigue disponible para ayudar a las personas afectadas por el sismo de magnitud 7,4, en una segunda fase de reconstrucción.