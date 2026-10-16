¿Qué ha pasado con las donaciones que recibió la fundación de la primera dama tras el terremoto?

Buscando “promover la transparencia, fortalecer la confianza y fomentar la participación” de otros donantes, la fundación ‘Colombia Luz y Sonrisas’ de la primera dama, Ana Lucía Pineda, presentó un balance de rendición de cuentas, sobre su gestión y el uso de recursos, entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026.

En una primera fase, “para salvaguardar vidas”, la fundación recibió 5.652,2 toneladas de ayuda humanitaria, distribuidas en 80 municipios, con la ayuda de “1.250 voluntarios, más de 30 centros de acopio, más de 100 empresas y 24 compañías de transporte y logística”.

Además, puso en marcha el programa ‘Un Corazón Contigo’, de apoyo emocional, con el que 600 profesionales han atendido de manera voluntaria “más de 4.500 citas virtuales” para tratar a personas que han pasado por traumas, situaciones de duelo, ansiedad o requirieron primeros auxilios psicológicos tras el sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado 10 de agosto.

Cuentas claras de cara a la reconstrucción del país:

El informe financiero de la fundación indica que se han recibido $54.589.523.791 pesos, del sector privado.

Y solo $11.916.639 pesos han sido destinados a gastos de mantenimiento. “El resto de los fondos siguen disponibles y están siendo custodiados en entidades financieras, vigiladas bajo estrictos controles de trazabilidad, comités fiduciarios (Credicorp) y auditorías independientes (PwC, ACI Proyectos, Baker McKenzie)”.

Además, se dio a conocer que el “81% de los recursos” obtenidos fueron donados “por la familia Gilinski, con destinación específica y condicionada al proyecto de reconstrucción de instituciones educativas y de salud en Cali”.

¿En qué consiste la segunda fase de ayuda?

De acuerdo con el informe, en una segunda fase, de “Reconstrucción”, se trabajará en “asegurar decisiones responsables y una ejecución sólida”.

En diálogo con Vanessa de la Torre, la primera dama indicó que los recursos fueron reservados “para esta segunda fase”, para ayudar a las familias afectadas por el sismo.

Según el último informe de “la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sismo dejó más de 300 personas fallecidas, más de 30.000 viviendas destruidas y cerca de 137.000 viviendas con daños”.