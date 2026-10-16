Los tres delitos por los que 'Matador' fue denunciado por el alto comisionado de Paz encargado

Carlos Ríos, alto comisionado para la Paz encargado, denunció por tres delitos a Julio César González por presuntas irregularidades en un millonario en un millonario contrato firmado por 257 millones de pesos por el Fondo Colombia en Paz para realizar caricaturas para divulgar la implementación del acuerdo de paz, es decir, contemplaba una mensualidad para 'Matador' de 21 millones 400.000 pesos.

“La irregularidad reviste especial gravedad: la entidad conocía, un RUT que identificaba al contratista como no responsable de IVA y, pese a ello, estructuró y celebró un contrato por $257.040.000 con IVA expresamente incluido. La contradicción era objetiva, verificable y exigía una definición tributaria previa”.

La denuncia penal radicada a la Fiscalía es por los delitos de peculado culposo, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El documento deja en claro las presuntas irregularidades en el transcurso del contrato de ‘Matador’ firmado por un año.

“En la ejecución, preocupan la sucesión de soportes fechados después de los cortes de cobro, la reiteración de evidencias entre mensualidades y la ausencia de soportes diferenciados para determinadas obligaciones”.

Incluso en el documento de 13 páginas, advierte que no se identificaron métricas ni registros de seguimiento de redes sociales del período que permitieran comprobar la difusión y el análisis de impacto del contrato celebrado con el caricaturista.