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Abelardo de la Espriella ya ejerció su derecho al voto en Barranquilla

El candidato ejerció su derecho al voto en el mismo lugar de la primera vuelta, donde obtuvo el 43% de respaldo.

Noticias RCN

junio 21 de 2026
09:20 a. m.
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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ejerció su derecho al voto en el colegio La Enseñanza, en Barranquilla, el mismo punto donde votó en la primera vuelta presidencial, en la que alcanzó un 43% de la votación.

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Este lugar se ha convertido en un punto simbólico para su campaña, especialmente por el resultado obtenido en la primera jornada electoral, que fortaleció su posicionamiento en la capital del Atlántico.

Mensaje tras votar en segunda vuelta

Tras sufragar, el candidato habló con la cámara de Noticias RCN y reiteró su confianza en el resultado de la jornada de segunda vuelta presidencial.

“Vamos a ganar esta segunda vuelta y seré el presidente de Colombia”, aseguró el aspirante, en medio del ambiente electoral que se vive en todo el país.

De la Espriella también hizo un llamado a la participación ciudadana y al respeto por los resultados, en una jornada clave para definir el futuro político de Colombia.

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La elección avanza con normalidad en la mayoría de regiones, mientras los ciudadanos continúan acercándose a los puestos de votación desde las primeras horas del día.

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