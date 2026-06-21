Registraduría destaca articulación institucional y llama a una jornada electoral pacífica en Colombia

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, destacó el trabajo articulado que ha acompañado el ciclo electoral en Colombia, asegurando que se trata de un proceso “construido colectivamente” entre distintas instituciones del Estado.

Penagos subrayó que este esfuerzo ha permitido desarrollar una jornada con tranquilidad y amplias garantías para la ciudadanía. “Esa construcción colectiva me permite en estos momentos destacar el trabajo articulado que se ha llevado a cabo durante todos estos meses para un ciclo electoral con muchos desafíos”, señaló.

Coordinación institucional y llamado a la participación ciudadana

El funcionario resaltó la coordinación con el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, así como el papel de las Cortes y el Consejo Superior de la Judicatura en los procesos de capacitación judicial.

También destacó el apoyo del Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la fuerza pública, que desplegó cerca de 400.000 integrantes para garantizar la seguridad del proceso. “Hoy garantizan que 41.420.000 ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto”, afirmó.

Penagos agradeció el esfuerzo de las Fuerzas Militares y de Policía, resaltando que el país llega al cierre del calendario electoral en condiciones de normalidad y tranquilidad.

Un llamado a votar temprano y defender la democracia

El registrador hizo un llamado a la ciudadanía a salir a votar temprano y a participar con entusiasmo en la jornada, recordando que las urnas cerrarán a las 4:00 de la tarde. Además, invitó a resolver las diferencias políticas de manera pacífica y democrática.

“Que enviemos el mensaje adecuado de que somos capaces de resolver pacíficamente nuestras diferencias políticas”, expresó, al tiempo que insistió en la importancia de fortalecer la democracia mediante la participación ciudadana.

RELACIONADO Defensoría del Pueblo registró 40 amenazas de grupos armados de cara a la segunda vuelta electoral

Finalmente, Penagos aseguró que la Registraduría ha actuado con total transparencia y apertura de información para evitar dudas sobre el proceso electoral, reafirmando el compromiso institucional con la integridad de los comicios en Colombia.