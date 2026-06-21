CANAL RCN
Colombia Video

Registraduría destaca articulación institucional y llama a una jornada electoral pacífica en Colombia

El registrador nacional, Hernán Penagos, resaltó el trabajo conjunto de múltiples instituciones y pidió a los ciudadanos salir a votar con tranquilidad en la jornada de segunda vuelta presidencial.

Noticias RCN

junio 21 de 2026
08:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, destacó el trabajo articulado que ha acompañado el ciclo electoral en Colombia, asegurando que se trata de un proceso “construido colectivamente” entre distintas instituciones del Estado.

Elecciones de segunda vuelta: el presidente Gustavo Petro habló y mostró su voto
RELACIONADO

Elecciones de segunda vuelta: el presidente Gustavo Petro habló y mostró su voto

Penagos subrayó que este esfuerzo ha permitido desarrollar una jornada con tranquilidad y amplias garantías para la ciudadanía. “Esa construcción colectiva me permite en estos momentos destacar el trabajo articulado que se ha llevado a cabo durante todos estos meses para un ciclo electoral con muchos desafíos”, señaló.

Coordinación institucional y llamado a la participación ciudadana

El funcionario resaltó la coordinación con el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, así como el papel de las Cortes y el Consejo Superior de la Judicatura en los procesos de capacitación judicial.

También destacó el apoyo del Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la fuerza pública, que desplegó cerca de 400.000 integrantes para garantizar la seguridad del proceso. “Hoy garantizan que 41.420.000 ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto”, afirmó.

Penagos agradeció el esfuerzo de las Fuerzas Militares y de Policía, resaltando que el país llega al cierre del calendario electoral en condiciones de normalidad y tranquilidad.

Un llamado a votar temprano y defender la democracia

El registrador hizo un llamado a la ciudadanía a salir a votar temprano y a participar con entusiasmo en la jornada, recordando que las urnas cerrarán a las 4:00 de la tarde. Además, invitó a resolver las diferencias políticas de manera pacífica y democrática.

“Que enviemos el mensaje adecuado de que somos capaces de resolver pacíficamente nuestras diferencias políticas”, expresó, al tiempo que insistió en la importancia de fortalecer la democracia mediante la participación ciudadana.

Defensoría del Pueblo registró 40 amenazas de grupos armados de cara a la segunda vuelta electoral
RELACIONADO

Defensoría del Pueblo registró 40 amenazas de grupos armados de cara a la segunda vuelta electoral

Finalmente, Penagos aseguró que la Registraduría ha actuado con total transparencia y apertura de información para evitar dudas sobre el proceso electoral, reafirmando el compromiso institucional con la integridad de los comicios en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

Elecciones de segunda vuelta: el presidente Gustavo Petro habló y mostró su voto

Elecciones en Colombia

🔴EN VIVO🔴 Segunda vuelta: elecciones presidenciales Colombia 2026

Defensoría del Pueblo

Mapa de la Defensoría del Pueblo reveló la expansión de grupos ilegales en el territorio nacional

Otras Noticias

Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado rompió el silencio sobre las elecciones en Colombia: ¿reveló su voto?

El histórico jugador de la Selección Colombia se pronunció en la mañana de este 21 de junio.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: domingo 21 de junio de 2026

Este domingo 21 de junio, será una jornada propicia para cerrar ciclos, fortalecer relaciones, escuchar la intuición y preparar el terreno para los objetivos de la segunda mitad del año.

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 20 de junio de 2026: conozca el premio mayor

Artistas

Luto en la televisión: Fallece el creador y director de las comedias más famosas de la historia

Cuidado personal

Pausa para hidratar: ¿Por qué ha generado polémica durante los partidos del Mundial?