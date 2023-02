Atención: Fiscalía abrió investigación contra juez que dejó en libertad a hijo de 'La Gata'

Noticias RCN conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación abrirá una investigación penal contra el juez de ejecución de penas que otorgó la libertad a Jorge Luis Alfonso López, hijo de ‘La Gata’, Enilce López.

En la mañana de este 8 de enero se conoció la decisión de otorgar la libertad a López para ejercer labores como facilitador de paz, sin embargo, el Gobierno aclaró después que no se hizo dicha solicitud y pidió revocarla.

“El alto comisionado para la Paz no precisa ni siquiera la organización criminal a la que pertenece este delincuente. Del mismo modo, el fiscal lamentó que dicho acto del Alto Comisionado para la Paz le sirvió al juez de ejecución de penas para provocar esa libertad”, dijo el fiscal Francisco Barbosa en exclusiva a Noticias RCN.

Controversia por liberación del hijo de ‘La Gata’

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz aclaró minutos después de conocerse la noticia de la libertad de López que no había hecho dicha solicitud.

“La OACP no ha ordenado ni ha solicitado libertad u otorgamiento de suspensión de medidas de aseguramiento del señor López, quien seguirá privado de la libertad y sujeto a las disposiciones del juez competente hasta cumplir con su sentencia judicial. El Alto Comisionado de Paz no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la República. No hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López”.