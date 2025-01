VIDEO | Alcalde de Duitama sorprendió a funcionarios bebiendo y rumbeando en plena jornada laboral

La administración pública en Duitama, Boyacá, enfrenta un escándalo luego de que el propio alcalde, José Luis Bohórquez, descubriera a un grupo de funcionarios celebrando una fiesta en plena jornada laboral.

Según denuncias recibidas, la situación habría incluido consumo de alcohol, música a todo volumeny el abandono de sus labores, afectando la atención al público.

El mandatario decidió inspeccionar personalmente la dependencia, descubriendo una escena de completo desorden.

El hallazgo quedó registrado en un video que él mismo compartió en sus redes sociales,.

Todo comenzó cuando Bohórquez recibió una alerta de un ciudadano que informó sobre música estridente y ausencia de atención en una oficina municipal. Al llegar al lugar, el alcalde encontró una escena que describió como inadmisible:

En el video, se pueden observar botellas de cerveza vacías, copas, bebidas derramadas en el piso y funcionarios que fueron sorprendidos. Además, desde un computador se reproducía música a un volumen considerable.

El alcalde no ocultó su indignación y, mientras recorría el espacio, expresó:

Cervezas regadas, botellas regadas, ¿qué es esto, la alcaldía o un bar? Las oficinas no son para tomar, estamos en espacio laboral. No se toma, no se bebe, no se fuma. Si respetan su trabajo, pórtense como gente que debe ser. Mire esto (señalando el piso), todavía no me he ido, aún soy alcalde. Háganme el favor de tratar esto como con el respeto que se merece.