El Calvario resistió al temblor y su alcalde dio buenas noticias: "No hubo lesionados, gracias a Dios"

El municipio metense de El Calvario fue el epicentro del fuerte temblor que sacudió varios lugares de Colombia el jueves pasado. Según el Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico tuvo una magnitud de 6.1 y una profundidad superficial (menor a 30 kilómetros), la cual provocó una gran cantidad de réplicas (hasta el momento van 98).

En Noticias RCN contactamos a Wilson Alférez, alcalde de El Calvario, quien dio un reporte preliminar de las afectaciones que causó este sismo. El mandatario dio una información incompleta, pero esperanzadora, señalando que los daños fueron, por el momento, estrictamente materiales.

"No tuvimos lesionados, gracias a Dios"

"Aún no hay reporte, porque de noche es muy complicado recopilar la información. Pero en términos generales: no tuvimos lesionados, gracias a Dios; pero en temas materiales sí tenemos bastantes afectaciones en las vías, que ya estaban bloqueadas, pero han caído rocas y maderas. Llevamos seis viviendas totalmente destruidas, 21 con afectaciones graves y 70 que han reportado algún grado de afectación. Faltan todavía bastantes tareas, que estaremos cumpliendo este viernes. Continuaremos con la recolección de la información, aspiramos que en la tarde tengamos una cifra más cercana a la realidad. Con dificultad, porque no tenemos comunicación interna (de una vereda a otra)", empezó diciendo Alférez.

"Nos falta muchísimo por hacer"

"Las veredas aledañas están totalmente aisladas, la única forma de llegar es en helicóptero. En esta época del año es muy difícil que un helicóptero pueda llegar y no hay pista de avión. En vía terrestre estamos incomunicados, es imposible con el casco urbano. Nuestra comunicación ha sido vía telefónica. Hemos tenido la información con apoyo de las comunidades, de personas que conocen bien la zona. Afortunadamente el municipio es pequeño; sin embargo, no es fácil llegar a cada rincón para averiguar la situación de cada uno. Nos falta muchísimo por hacer", concluyó.