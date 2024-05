Camilo Pulgarín abrió su corazón y expresó sus sentimientos por Sebastián: "como Romeo y Julieta"

En el corazón de la competencia de La Casa de los Famosos Colombia, una historia de amistad y emociones se ha desarrollado entre dos participantes: el influyente Camilo Pulgarín y el actor Sebastián González.

En un momento de sinceridad en el set de Buen Día, Colombia, Camilo compartió abiertamente sus sentimientos hacia Sebastián, revelando que desde el principio se sintió atraído por él.

"Sebas me confundía mucho", admitió Camilo. "Entiendo que estábamos en un reality, con cámaras por todas partes, y no conocía realmente su situación personal. Pero uno no puede evitar sentirse atraído por alguien que considera lindo y buena persona".

Camilo describió cómo los gestos de Sebastián lo confundían, sintiendo que había una conexión especial entre ellos. Sin embargo, reconoció que eran solo amigos y que no esperaba nada más.

Su salida de La Casa de los Famosos Colombia dejó un vacío en el corazón de Camilo, quien comparó su relación con Sebastián con la de Romeo y Julieta, dos almas destinadas a estar juntas pero separadas por circunstancias externas.

A pesar de la tristeza de la despedida, Camilo expresó su deseo de seguir fortaleciendo su amistad con Sebastián fuera del programa. Por su parte, Sebastián también se mostró afectado por la partida de Camilo, destacando que su presencia sería extrañada, ya que compartían mucho tiempo juntos, tanto en la competencia como con su equipo.

Mientras Camilo se adapta nuevamente a su vida cotidiana, Sebastián continúa enfocado en el juego, pero con la promesa de mantener viva la amistad que han cultivado. Si quieres seguir de cerca a tus famosos favoritos y descubrir más sobre sus emocionantes historias, no te pierdas 'La Casa de los Famosos Colombia' todas las noches en el Canal RCN, y disfruta del acceso en vivo las 24 horas mediante la app de ViX.