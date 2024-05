El colegio no puede ser formalizado: funcionario del Ministerio de Educación sobre institución 'Gentil Duarte'

A pesar de que la Delegación de Paz del Gobierno anunció la formalización del colegio ‘Gentil Duarte’, construido en San Vicente del Caguán, Caquetá por las disidencias de las Farc, el viceministro de Educación aseguró que esta acción no puede ser adelantada mientras la administración local no envíe unasolicitud formal.

Se planteaba que, una vez formalizada la institución, esta recibiría el nombre de Instituto Agroecológico Sábanas del Yari.

“El Instituto Educativo Agroecológico Sabanas del Yari no existe y no podrá existir hasta que la entidad territorial no lo formalice con una solicitud cumpliendo los requisitos de ley”, aseguró Mauricio Katz, director del Fortalecimiento Territorial Ministerio de Educación Nacional.

Gobernadores de Meta y Caquetá dicen que no recibirán el colegio construido por las disidencias de las Farc

Tanto Rafaela Cortés, gobernadora del Meta y Luis Francisco Ríos, gobernador del Caquetá, rechazaron las intenciones de legalizar dicha institución debido a que no saben de dónde provienen los recursos utilizados para construir la infraestructura.

“De extorsión, de narcotráfico o de secuestro y tomaron la decisión de entregárselo al departamento del Meta, un departamento que no se tuvo en cuenta para la toma de esa decisión”, dijo Cortés.

“Nosotros no le vamos a hacer apología al delito. No sabemos de dónde provienen esos recursos”, aseguró Ríos.

Vale la pena recordar que además del nombre en apología a Miguel Botache Santillanal, cabecilla de las Farc asesinado en Venezuela, a la entrada de la institución había una estatua de Gentil Duarte.

La visita de la Delegación de paz del Gobierno a colegio construido por las disidencias de las Farc en San Vicente del Caguán

Tras los cuestionamientos que se elevaron por la visita de la delegación a dicha institución, Camilo González Posso, negociador del Gobierno con las disidencias de las Farc, se pronunció y anunció que era parte de la mesa de diálogo.

“Esta visita fue acordada en la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central para hacer todo el reconocimiento de la institución educativa de Sabana de Yari y definir los pasos que tienen que dar la Secretaría de Educación correspondiente”, aseguró González Posso.