"El Gobierno está yendo demasiado lejos": Federico Gutiérrez sobre controversia con presupuesto nacional

La preocupación en las regiones persiste por la falta de claridad en los megaproyectos y la asignación de recursos del presupuesto nacional. Antioquia es uno de los departamentos más afectados, ya que son muchas las obras que quedan en el limbo.

En A Lo Que Vinimos con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el mandatario manifestó que el Gobierno está paralizando el desarrollo del país y le pide al presidente que revierta el polémico decreto.

¿Por qué cree que el presidente tomó esa decisión de manejar el presupuesto?

"Bloquear el país, bloquear las regiones, presionar a los alcaldes y gobernadores. Es un objetivo claro y es lo que no podemos permitir. Aquí hay una discusión respetuosa, pero realmente esto no está bien. Vuelvo e insisto, esto ha ido muy lejos y paraliza el desarrollo del país por muchas décadas".

Si el gobierno no le da esa plata a las regiones que la necesitan, entonces ¿qué pasa?

"Son proyectos que ya están adjudicados, en obras y que requieren los recursos del gobierno. Además, legalmente el gobierno no puede disponer de los recursos como quiera. No es para tener una caja menor o mayor porque son 13 billones de pesos. Esos proyectos tienen que llegar a las regiones".

Usted le mandó una carta al presidente diciendo que el metro de la 80 en Medellín ya está contratado y hay unos créditos

"Para dar un contexto, el metro de la 80, que cubre toda la zona occidental de la ciudad, casi 12 kilómetros, es un proyecto que se habla desde el 2008. Ahora llegan a este espacio donde deben arrancar las obras y los recursos los llevan para otro lado. Todas las regiones del país se afectan con esa mala decisión de creer que pueden manejar ese presupuesto a su antojo y hacer lo que quieren".

¿Cómo solucionar esto?

"Lo mejor que podría hacer el Gobierno nacional para detener este terremoto que ha generado debería ser: aceptar que legalmente no puede desviar los recursos a una bolsa de fondo común; tiene que respetar las vigencias futuras y que las obras se ejecuten de acuerdo a los cronogramas establecidos y que los recursos puedan llegar. Lo que digo es no más odio contra Antioquia, ni contra la región, esto debe parar ya. Lo he dicho, el Gobierno está yendo demasiado lejos".

