Alcalde electo de Toledo (Antioquia) aseguró que no podrá posesionarse por amenazas en su contra

El panorama de orden público en el territorio nacional se vio alterado en medio de la campaña de las elecciones regionales del pasado 29 de octubre.

En Antioquia se habían registrado 68 candidatos con esquema de protección quienes, aun así, seguían recibiendo amenazas constantes. Uno de los amenazados es el alcalde electo de Toledo, quien aseguró que no podía posesionarse debido al riesgo que corría su vida.

Alcalde recibe amenazas desde 2022

El acalde Jhonny Alberto Marín denunció que el 30 de octubre del 2022 recibió tres disparos con arma de fuego en medio de un atentado. Desde ese día, las amenazas no han cesado a pesar de tener un esquema de seguridad.

“Un día antes y el día de las elecciones estuvieron haciéndome cacería en Toledo para hacerme otro atentando de muerte y que, al no poderlo hacer, en la semana siguiente a las elecciones, desesperados buscándome nuevamente la forma de asesinarme y haciéndome seguimientos en Medellín", afirmó Marín.

El funcionario electo aseguró que, además, quienes lo intimidan no quieren que él sea el mandatario del municipio.

“La consigna de estos bandidos que hoy me quieren hacer daño, de aquellas personas que han pagado para que me asesinen, es que Jhonny Marín no se puede posesionar el 1 de enero del 2024, yo no tengo miedo", enfatizó Marín.

Autoridades dicen que la seguridad está garantizada

Por su parte, las autoridades aseguraron que la protección del nuevo alcalde está garantizada.

“Entiendo que hay un primer acercamiento del señor alcalde con la Policía, con nosotros también y lo que podemos propiciar es un escenario de garantías para que él no solamente se pueda posesionar, sino para que también pueda llevar a cabo su Gobierno", explicó el general Juan Carlos Fajardo, comandante Cuarta Brigada del Ejército.

Según datos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), 79 mandatarios de diferentes municipios de Antioquia hicieron la petición a la entidad para recibir sistema de protección.