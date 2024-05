"Este modelo va a mostrar su insostenibilidad": Alejandro Gaviria sobre el modelo de salud de los profesores

En varias regiones del país los profesores del magisterio se quejan por los problemas de atención y dificultades en el acceso al nuevo sistema de salud diseñado por el Gobierno Nacional y que empezó a funcionar el pasado 1 de mayo.

Algunos docentes afirman que no les están entregando medicamentos o autorizando cirugías o citas médicas que son fundamentales para sus tratamientos o el de sus familiares. Además, algunos dicen que no los atienden a través de las líneas de atención habilitadas por el Gobierno para responder las dudas de los profesores durante la transición al nuevo modelo.

“Hasta el momento no se pronuncia la Supersalud, ni Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, el Fomag, la Fiduprevisora, ni el juzgado en el que interpuse el recurso de tutela”, asegura Yamilet Varela profesora en Valle del Cauca y paciente de cáncer de mama.

De igual forma, profesores como Gustavo Ortiz, de Santander, creen que esta transición se hizo de manera precipitada sin que los actores estuvieran listos.

“La atención ha sido bastante traumática porque hicieron la transición pero no estaban preparados. No hicieron un empalme y no hicieron una socialización, cargaron, básicamente, la información que tenía la Fiduprevisora del último sitio donde uno trabajó”, aseguró el maestro.

Noticias RCN habló sobre este nuevo modelo con el exministro de Salud, Alejandro Gaviria.

Cómo va este cambio de modelo de salud en el que, hasta el momento, hemos visto muchos docentes a los que les cortaron su tratamiento, que no reciben medicamentos o que les cancelaron cirugías, ¿está empeorando?

Lo primero que yo quisiera decir es que toda esta situación y los problemas que se están presentando en la transición eran alterables porque se hizo un cambio de modelo sin tener una planeación adecuada. Sobre todo en dos temas; en el tema de la ruta del paciente, porque está yendo a los primeros niveles de atención, pero no tiene como ascender a niveles de mayor complejidad; y el problema de entrega de medicamentos, esas dos preocupaciones estaban ahí y son las mismas inquietudes que yo tenía sobre lo que puede pasar en el sistema general.

El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo dijo que esta es una especie de plan piloto para el nuevo sistema de salud. Si esto es así, ¿qué podemos esperar el resto de los colombianos?

Yo creo que va a haber dos tipos de problemas, uno es el de ahora, que es un problema sobre todo logístico, pero con el tiempo vamos a empezar a ver otro problema y es el de sostenibilidad.

Un modelo como está planteado que es un modelo de red abierto donde no hay unas redes bien formadas y donde se está creyendo que todos los docentes pueden ir a cualquier institución termina, tarde o temprano, con un trancón de facturas y con problemas de pagos a las clínicas y problemas de sostenibilidad.

Solo estamos viendo la primera parte del problema, seguramente este modelo va a mostrar su insostenibilidad en cuestión de seis o siete meses.