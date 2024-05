Las quejas de los profesores que se han visto afectados por la transición del modelo de salud

Desde el pasado 1 de mayo empezó a funcionar el nuevo esquema de salud para el magisterio planteado por el Gobierno. Son varios los cambios que introdujo el sistema manejado por la Fiduprevisora y que busca impactar a los profesores y sus beneficiarios, en total más de 818.000 personas según cifras entregadas por el Gobierno.

Dicho modelo fue presentado el pasado 29 de abril por los ministros de Salud, Educación, Trabajo y Hacienda. Ese mismo día aseguraron que a partir del 1 de mayo estarían activas varias líneas de atención para responder las dudas de los maestros.

Según dijeron los ministros, en ese momento, este nuevo esquema de salud elimina los intermediarios que generaban “múltiples barreras en el acceso a la prestación de servicios de salud” dijo Aurora Vergara, ministra de Educación.

Sin embargo, son varios los maestros del magisterio en distintas partes del país que se quejan por la falta de atención, la no respuesta por parte de la Fiduprevisora, el retraso o cancelación del agendamiento de tratamientos vitales y las dificultades para que se entreguen medicamentos de alto costo.

Profesora del Valle del Cauca que tiene cáncer, a la espera que le reprogramen un cirugía importante

Yamilet Varela es profesora en Valle del Cauca y fue diagnosticada con cáncer de mama en septiembre de 2023. La maestra está a la espera de que la Fiduprevisora le autorice la cirugía de mastectomía que necesita y que tiene que hacerse antes del 15 de mayo.

“Hasta el momento no se me ha autorizado la cirugía. La ventana terapéutica es del 2 al 15 de mayo, es decir, ese tiempo en el cual se debería realizar una mastectomía”, aseguró Yamilet.

Además, le cancelaron sorpresivamente una cita con el oncólogo en la que le iban a formular una terapia hormonal contra el cáncer y que debe iniciar de inmediato. La cita con el anestesiólogo sí fue cumplida pero después de que Varela estuviera cuatro horas esperando en la sede de la Fiduprevisora en Pereira.

“Hasta el momento no se pronuncia la Supersalud, ni Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, el Fomag, la Fiduprevisora, ni el juzgado en el que interpuse el recurso de tutela”, asegura Yamilet.

Profesora de Neiva tuvo que viajar a Bogotá y pagar más de 12 millones de pesos para un medicamento

Luz Adriana Tovar es profesora en Neiva, Huila y tuvo que viajar hasta Bogotá para obtener un medicamento para Sofía Ospina Tovar, su hija de 19 años, quien fue diagnosticada con parálisis cerebral discinética, lo que quiere decir que tiene dificultades para controlar los movimientos de sus cuatro extremidades.

“Es totalmente dependiente de otra persona para comer, para alimentarse, para el aseo personal”, asegura la maestra que tuvo que pedir un crédito de más de 12 millones de pesos para que le hicieran el cambio de un medicamento en bomba que su hija debía recibir de manera obligatoria ayer y que no pudo obtener a través del nuevo modelo de salud.

“Hoy pagamos aproximadamente 12.400.000 pesos en el Instituto Roosevelt para que le hicieran el procedimiento porque era hoy o hoy”, aseguró.

Además, la profesora deberá volver a Bogotá para intentar lograr una autorización para una cirugía de cambio total de bomba que necesita su hija, procedimiento que debe realizarse antes de finalizar mayo y para el cual tampoco le han dado luz verde.

“No me resolvieron, el cambio no es como lo están haciendo. La Fiduprevisora, siento, no lo está haciendo bien, porque ellos no tienen la capacidad instalada incluso para atendernos”, asegura la profesora.

Profesor necesita medicamentos para él y su esposa

Gustavo Ortiz, de El Playón en Santander, ha tenido que ir a la Fiduprevisora de Bucaramanga, en donde se hacen largas filas, para intentar conseguir los medicamentos de alto costo que su esposa necesita.

“La atención ha sido bastante traumática porque hicieron la transición pero no estaban preparados. No hicieron un empalme y no hicieron una socialización, cargaron, básicamente, la información que tenía la Fiduprevisora del último sitio donde uno trabajó [...] Ha sido bastante traumático porque se interrumpen los tratamientos”, asegura Ortiz.

Asimismo, el profesor asegura que le preocupa que no haya organización o una articulación con las IPS “pasamos de 10 a 2.500 IPS y ni las mismas IPS saben si van a seguir con los contratos”, dice.

Adulto mayor de Pauna, en Boyacá, no ha recibido autorización para que lo remitan a la clínica del dolor

Un profesor pensionado afirmó que le han dado más de cinco números de teléfono de contacto para acelerar la autorización para que lo remitan a la Clínica del Dolor para el tratamiento por una afectación en el nervio ciático, pero en ninguno de los números le han respondido.

Además, afirma que se le dificulta usar la página web del Fomag y que esta se cae cada vez que intenta cargar los documentos al sistema.

“No me dan la cita porque tengo que llevar una autorización de la EPS y la EPS no nos contesta. No podemos nada, me quedé sin nada”, afirma el profesor que tiene una remisión a la Clínica del Dolor por su patología, pero no ha podido obtener una autorización porque Medisalud se encuentra en transición.