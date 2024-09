Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, fue inhabilitado 10 años para ejercer cargos públicos: esta es la razón

Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos. La decisión la determinó la Procuraduría General de la Nación en un fallo de segunda instancia.

“El fallo quedó en firme y su ejecución procede de manera inmediata, toda vez que el servidor público de elección popular sancionado no se encuentra actualmente en ejercicio del cargo”, aseguró el ente de control en un comunicado que público en su página web este 2 de septiembre.

¿Qué falla disciplinar cometió Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba? La Procuraduría lo detalló

La entidad liderada por Margarita Cabello analizó las pruebas obtenidas en las inspecciones que realizó en la Gobernación y confirmó que Alejandro Lyons permitió el pago de 3.054 millones de pesos a entidades odontológicas con las que no se constituyeron contratos legales.

“Entre 2014 y 2015 la Gobernación expidió nueve resoluciones de pago por servicios prestados a las IPS Maxilofacial de Córdoba, Oralcosta, Odontológica IPS SAS y Mauricio Javier Bermúdez Ramos, sin que hubiese negocio jurídico alguno entre las partes”, explicaron.

Tras ese hallazgo, la Procuraduría General de la Nación indicó que el hecho de que no existiera un contrato demuestra que no se revisó exhaustivamente si esas entidades de salud cumplían con una serie de requisitos para ser contratados. Asimismo, que no se establecieron unos acuerdos para garantizar que los servicios prestados no tuvieran ningún tipo de problema.

“Se dejó de ejercer el deber de vigilancia y control sobre los secretarios de Salud. No se exigió el trámite precontractual y contractual de acuerdo con la normativa”, agregó el ente de control.

La Procuraduría inhabilitó a otras tres personas por las irregularidades en la Gobernación de Córdoba: ¿de quiénes se trata?

Los investigadores a cargo del caso determinaron que, al igual que Alejandro Lyons, los secretarios de Salud incumplieron los requisitos de selección de contratistas. Por lo tanto, los inhabilitó durante nueve años para ejercer cargos públicos.

Los tres exsecretarios de Salud a los que le aplican estas medidas son Alexis José Gaines, que ejerció en 2014, Alfredo José Aruachán, que llegó a reemplazarlo ese mismo año, y Edwin de Jesús Preciado, que asumió el cargo en 2015.