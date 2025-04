Andesco critica anuncio de Petro: "Si el gobierno no paga los subsidios, los estratos bajos sufrirán"

El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro ha causado revuelo en el sector de los servicios públicos. Según el mandatario, los estratos 4, 5 y 6, así como el sector comercial, deberán asumir una deuda que el gobierno inicialmente había prometido pagar.

Esta medida plantea un escenario complejo para los más vulnerables, ya que, como señala Camilo Sánchez, presidente de Andesco, las tarifas de servicios públicos podrían alcanzar el 100% de su costo real para los estratos más bajos.

Los estratos bajos resultarían afectados si no se pagan los subsidios

"El estrato 4 nunca ha pagado más porque se le cobra el valor del mercado", explica Sánchez. Por su parte, los estratos 5 y 6 pagan un 20% adicional para subsidiar a los niveles más bajos.

Sin embargo, si el gobierno se retracta de su compromiso de financiar los subsidios, estos serán los estratos bajos quienes pagarán las consecuencias. "Si el gobierno no paga los subsidios, el estrato 1 que recibía un 60% de subsidio, tendrá que asumir el costo total", advierte el líder gremial.

¿Cómo toma Andesco la orden del presidente Petro a Ecopetrol?

Además, las tensiones no se limitan al ámbito financiero. Durante un reciente consejo de ministros, se evidenció un desacuerdo entre el presidente Petro y el presidente de Ecopetrol sobre la importación de gas, con el presidente mostrando su descontento por la falta de importaciones.

Sánchez sostiene que la responsabilidad recae en el gobierno, que ha detenido la exploración de petróleo y gas. El líder de Andesco argumenta que, si se hubiera continuado con la producción nacional, no se incurrirían en sobrecostos de gas importado.

Respuesta de Andesco a declaraciones del presidente Petro sobre las generadoras de energía

El enfrentamiento entre el gobierno y el sector energético dio otro giro con declaraciones en las que Petro acusó a las generadoras de energía de perjudicar a los colombianos.

Sánchez responde con firmeza: "No le falte respeto a la gente, no diga cosas donde no tenga pruebas". Según el presidente de Andesco, estas acusaciones carecen de fundamento y se considera que las empresas públicas han sido vitales para la economía y el sector energético durante las últimas décadas.

Con el sector energético enfrentando incertidumbres significativas, según Sánchez, es crucial reevaluar las políticas actuales. "No es más oscura la noche que un segundo antes del amanecer", finaliza esperanzadoramente el líder gremial, subrayando la necesidad imperiosa de colaboración y soluciones efectivas.